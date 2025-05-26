https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ibbye-yonelik-sorusturmada-36-kisi-icin-tutuklama-10-kisi-icin-de-adli-kontrol-istendi-1096534383.html
İBB'ye yönelik soruşturmada 36 kişi için tutuklama, 10 kişi için de adli kontrol istendi
İBB'ye yönelik soruşturmada 36 kişi için tutuklama, 10 kişi için de adli kontrol istendi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmada 46 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından 10 kişi adli kontrol, 36 kişi ise tutuklama istemiyle sulh... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T19:29+0300
2025-05-26T19:29+0300
2025-05-26T20:05+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 10 kişinin adli kontrol, 36 kişinin ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 46 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.Savcılık, 36 şüpheliyi tutuklanmaları, 10 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
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son dakika, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
son dakika, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
İBB'ye yönelik soruşturmada 36 kişi için tutuklama, 10 kişi için de adli kontrol istendi
19:29 26.05.2025 (güncellendi: 20:05 26.05.2025)
İBB'ye yönelik soruşturmada 46 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından 10 kişi adli kontrol, 36 kişi ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 10 kişinin adli kontrol, 36 kişinin ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 46 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık, 36 şüpheliyi tutuklanmaları, 10 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.