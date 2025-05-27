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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli soruşturma başlatıldı. Aslan'a yönelik 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:10+0300
2025-05-27T11:40+0300
poli̇ti̇ka
nuri aslan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Başkanvekili Aslan'a yönelik açılan soruşturmanın 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlaması kapsamında olduğu belirtildi.Soruşturmanın gerekçesiEdinilen bilgilere göre, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın hangi olay veya durumla ilgili olduğuna dair detaylar henüz netleşmedi.Hukuki süreç devam ediyorBaşkanvekili Aslan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. Savcılık makamının soruşturma kapsamında yapacağı işlemler bekleniyor.
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nuri aslan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
nuri aslan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

11:10 27.05.2025 (güncellendi: 11:40 27.05.2025)
© FotoğrafNuri Aslan
Nuri Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli soruşturma başlatıldı. Aslan'a yönelik 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle açılan soruşturmayla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Başkanvekilinin hukuki süreçle ilgili açıklama yapması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Başkanvekili Aslan'a yönelik açılan soruşturmanın 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlaması kapsamında olduğu belirtildi.

Soruşturmanın gerekçesi

Edinilen bilgilere göre, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın hangi olay veya durumla ilgili olduğuna dair detaylar henüz netleşmedi.

Hukuki süreç devam ediyor

Başkanvekili Aslan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. Savcılık makamının soruşturma kapsamında yapacağı işlemler bekleniyor.
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