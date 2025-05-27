https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ibb-baskanvekili-nuri-aslan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1096545653.html

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli soruşturma başlatıldı. Aslan'a yönelik 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:10+0300

2025-05-27T11:10+0300

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poli̇ti̇ka

nuri aslan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

soruşturma

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Başkanvekili Aslan'a yönelik açılan soruşturmanın 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlaması kapsamında olduğu belirtildi.Soruşturmanın gerekçesiEdinilen bilgilere göre, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın hangi olay veya durumla ilgili olduğuna dair detaylar henüz netleşmedi.Hukuki süreç devam ediyorBaşkanvekili Aslan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. Savcılık makamının soruşturma kapsamında yapacağı işlemler bekleniyor.

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Sputnik Türkiye

nuri aslan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı