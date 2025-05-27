https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-parti-heyeti-bugun-mhpyi-ziyaret-edecek-1096545318.html
DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaret edecek
DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, bugün 11.30'da MHP grubunu ziyaret edecek. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:01+0300
2025-05-27T11:01+0300
2025-05-27T11:40+0300
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mhp
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dem parti
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DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM'de MHP grubunu ziyaret edecek. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak. DEM heyeti yarın saat 15.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ibb-baskanvekili-nuri-aslan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1096545653.html
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devlet bahçeli, mhp, ak parti, dem parti
devlet bahçeli, mhp, ak parti, dem parti
DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaret edecek
11:01 27.05.2025 (güncellendi: 11:40 27.05.2025)
DEM Parti heyeti, bugün 11.30'da MHP grubunu ziyaret edecek.
DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM'de MHP grubunu ziyaret edecek. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak.
DEM heyeti yarın saat 15.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek.