https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-parti-heyeti-bugun-mhpyi-ziyaret-edecek-1096545318.html

DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, bugün 11.30'da MHP grubunu ziyaret edecek. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:01+0300

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türki̇ye

devlet bahçeli

mhp

ak parti

dem parti

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DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM'de MHP grubunu ziyaret edecek. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak. DEM heyeti yarın saat 15.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek.

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