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Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı
Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta tespit... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuduz vakası nedeniyle Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri karantinaya alındı.23 Mayıs’ta Tekebaşı Mahallesi’nde bir köpekte kuduz vakası tespit edilmesinin ardından, Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.Kuduz nedir?Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonotik) ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan, viral bir enfeksiyon hastalığı olan Kuduz virüsü genellikle enfekte bir hayvanın (özellikle köpek, kedi, tilki, yarasa gibi memeliler) ısırığı, tırmalaması ya da salyası yoluyla bulaşır.Virüs, sinir sistemi boyunca ilerleyerek beyne ulaşır ve burada ciddi hasara yol açar. Enfeksiyonun belirtileri arasında huzursuzluk, korku, su içmede zorluk (hidrofobi), yutma güçlüğü, saldırganlık, bilinç değişiklikleri ve felç bulunur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/hatay-dortyolda-bir-mahallede-kuduz-tespit-edildi-bolge-karantinaya-alindi-1095384298.html
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hatay, samandağ, kuduz, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, karantina, köpek, kedi, yavru kedi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, küçükbaş hayvan
hatay, samandağ, kuduz, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, karantina, köpek, kedi, yavru kedi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, küçükbaş hayvan

Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı

18:22 27.05.2025
© AAKuduz karantina
Kuduz karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta tespit edilen vakanın ardından Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri de karantinaya alındı. Kararın, mahalle muhtarlıklarına resmi olarak iletildiği belirtildi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuduz vakası nedeniyle Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri karantinaya alındı.
23 Mayıs’ta Tekebaşı Mahallesi’nde bir köpekte kuduz vakası tespit edilmesinin ardından, Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kuduz nedir?

Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonotik) ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan, viral bir enfeksiyon hastalığı olan Kuduz virüsü genellikle enfekte bir hayvanın (özellikle köpek, kedi, tilki, yarasa gibi memeliler) ısırığı, tırmalaması ya da salyası yoluyla bulaşır.
Virüs, sinir sistemi boyunca ilerleyerek beyne ulaşır ve burada ciddi hasara yol açar. Enfeksiyonun belirtileri arasında huzursuzluk, korku, su içmede zorluk (hidrofobi), yutma güçlüğü, saldırganlık, bilinç değişiklikleri ve felç bulunur.
Dörtyol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
TÜRKİYE
Hatay Dörtyol'da bir mahallede kuduz tespit edildi: Bölge karantinaya alındı
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