https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/hatayda-kuduz-panigi-4-mahalle-karantinaya-alindi-1096566964.html

Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı

Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta tespit... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T18:22+0300

2025-05-27T18:22+0300

2025-05-27T18:22+0300

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samandağ

kuduz

hastalık

bulaşıcı hastalık

salgın hastalık

karantina

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuduz vakası nedeniyle Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri karantinaya alındı.23 Mayıs’ta Tekebaşı Mahallesi’nde bir köpekte kuduz vakası tespit edilmesinin ardından, Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.Kuduz nedir?Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonotik) ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan, viral bir enfeksiyon hastalığı olan Kuduz virüsü genellikle enfekte bir hayvanın (özellikle köpek, kedi, tilki, yarasa gibi memeliler) ısırığı, tırmalaması ya da salyası yoluyla bulaşır.Virüs, sinir sistemi boyunca ilerleyerek beyne ulaşır ve burada ciddi hasara yol açar. Enfeksiyonun belirtileri arasında huzursuzluk, korku, su içmede zorluk (hidrofobi), yutma güçlüğü, saldırganlık, bilinç değişiklikleri ve felç bulunur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/hatay-dortyolda-bir-mahallede-kuduz-tespit-edildi-bolge-karantinaya-alindi-1095384298.html

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