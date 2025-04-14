https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/hatay-dortyolda-bir-mahallede-kuduz-tespit-edildi-bolge-karantinaya-alindi-1095384298.html

Hatay Dörtyol'da bir mahallede kuduz tespit edildi: Bölge karantinaya alındı

Hatay Dörtyol'da bir mahallede kuduz tespit edildi: Bölge karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi, kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı. Fabrikada beslenen köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine bölgeye uyarı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T17:24+0300

2025-04-14T17:24+0300

2025-04-14T17:24+0300

türki̇ye

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Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi, sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi, kuduz şüphesiyle karantinaya alındı. 27 Mart’ta bir fabrikada beslenen köpekle sahipsiz bir köpeğin kavgasını ayırmaya çalışan 46 yaşındaki işçi G.F.T. yaralandı. Olayın ardından sahipsiz köpek kaçarken, diğer köpek gözetim altına alındı. Gözetim altındaki köpeğin iki gün önce ölmesi ve kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Aşı yapılan G.F.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/valilik-duyurdu-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1092401900.html

türki̇ye

hatay

dörtyol

dörtyol belediyesi

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