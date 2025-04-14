https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/hatay-dortyolda-bir-mahallede-kuduz-tespit-edildi-bolge-karantinaya-alindi-1095384298.html
Hatay Dörtyol'da bir mahallede kuduz tespit edildi: Bölge karantinaya alındı
Hatay Dörtyol'da bir mahallede kuduz tespit edildi: Bölge karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi, kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı. Fabrikada beslenen köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine bölgeye uyarı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T17:24+0300
2025-04-14T17:24+0300
2025-04-14T17:24+0300
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dörtyol
dörtyol belediyesi
kuduz
köpek
saldırı
saldırı girişimi
kuduz
bulaşıcı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi, sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi, kuduz şüphesiyle karantinaya alındı. 27 Mart’ta bir fabrikada beslenen köpekle sahipsiz bir köpeğin kavgasını ayırmaya çalışan 46 yaşındaki işçi G.F.T. yaralandı. Olayın ardından sahipsiz köpek kaçarken, diğer köpek gözetim altına alındı. Gözetim altındaki köpeğin iki gün önce ölmesi ve kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Aşı yapılan G.F.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/valilik-duyurdu-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1092401900.html
türki̇ye
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hatay, dörtyol, dörtyol belediyesi, kuduz, köpek, saldırı, saldırı girişimi, kuduz, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, salgın, salgın hastalık
hatay, dörtyol, dörtyol belediyesi, kuduz, köpek, saldırı, saldırı girişimi, kuduz, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, salgın, salgın hastalık
Hatay Dörtyol'da bir mahallede kuduz tespit edildi: Bölge karantinaya alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi, kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı. Fabrikada beslenen köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine bölgeye uyarı tabelaları yerleştirildi. Köpekleri ayırırken yaralanan G.F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi, sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi, kuduz şüphesiyle karantinaya alındı. 27 Mart’ta bir fabrikada beslenen köpekle sahipsiz bir köpeğin kavgasını ayırmaya çalışan 46 yaşındaki işçi G.F.T. yaralandı. Olayın ardından sahipsiz köpek kaçarken, diğer köpek gözetim altına alındı.
Gözetim altındaki köpeğin iki gün önce ölmesi ve kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Aşı yapılan G.F.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.