https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/evli-olmadigi-gerekcesiyle-kadin-hastanin-tedavisi-yapilmadi-iddiasina-dmm-yanit-verdi-1096572796.html

'Evli olmadığı gerekçesiyle kadın hastanın tedavisi yapılmadı' iddiasına DMM yanıt verdi

'Evli olmadığı gerekçesiyle kadın hastanın tedavisi yapılmadı' iddiasına DMM yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Polikliniği'ne giden genç bir kadının tedavisinin evli olmadığı için yapılmadığı yönündeki iddiayı DMM yalanladı... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T23:10+0300

2025-05-27T23:10+0300

2025-05-27T23:10+0300

türki̇ye

ankara

şehir hastanesi

dezenformasyonla mücadele merkezi

kadın

evli kadın

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Sosyal medyada yer alan konulardan kadın hastadan evlilik cüzdanı istendiği yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya üzerinden bir açıklamayla yanıt verdi.Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne giden bir kadın hastanın tedavisi, ‘evli olmadığı’ gerekçesiyle yapılmadı" iddiası doğru değildir" denildi.Söz konusu olayın gerçekleştiği öne sürülen Bilkent Şehir Hastanesi'nde kadın hastanın yaşının sehven 25'in üzerinde olarak değerlendirildiği ve bu sebeple farklı bölümde tedavisine başlandığı açıklandı.Açıklamada, hastanedeki Gençlik Merkezi Polikliniği'nin '15-24 yaş aralığında, çocuk sahibi ve evli olmayan gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam' sağlamak amacıyla sağlık hizmeti verdiği, hastaların bu poliklinikte ayrıca kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden yararlanabildiği belirtildi.DMM'nin açıklamasında 24 yaşındaki kadın hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurduğu, ilk başvurusunda yaşının sehven 25'in üzerinde olduğu değerlendirildiği için Jinekoloji Polikliniği'nde muayene edildiği belirtildi.Hekim tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan kadın hastanın sonuç değerlendirmesi için yeniden başvurduğunda 25 yaşın altında olması nedeniyle aynı binadaki Gençlik Merkezi Polikliniği'ne yönlendirildiği ve tedavi sürecinin burada sürdürüldüğü aktarıldı.DMM, tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulamanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesiyle sonlandırdı.

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ankara, şehir hastanesi, dezenformasyonla mücadele merkezi, kadın, evli kadın