Doç. Dr. İkbal Dürre: Ukrayna İHA saldırıları ile barış görüşmelerinin önünü tıkıyor

“Ukrayna'nın saldırıları oluyordu. Ama son süreçte arttığını söyleyebiliriz. Bu saldırıların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti ile aynı döneme de denk geldi. Burada iki durum ön plana çıkıyor. Birincisi cephedeki pozisyon kaybını Ukrayna zaten son dönemlerde hep bu şekilde kapatmak istiyor. Çünkü cephede durum Rusya leyine gelişiyor. Ukrayna da buna karşı zaten bir hamle yapamadığı için bu şekilde Rusya'yı rahatsız etmek istiyor. Bunu nokta atışlar yaparak gerçekleştiriyor. Ama bunun yarattığı tepki tam tersine negatif oluyor. Çünkü karşılığında bu sefer Rusya da benzer hamleler yapıyor. Bu sefer nokta atışlar karşılıklı olarak çatışma bölgelerinin dışına çıkıyor. Ama Ukrayna'nın elinde başka şans olmadığı için bunu yapıyor. Avrupalı ve hatta ABD'li tedarikçiler artık Ukrayna'ya verdikleri füzelerdeki menzil sınırını kaldırdıklarını ifade ettiler. Gerçi bunun direkt oradaki cephedeki durumun seyrine etkisi olmayacaktır. Nasıl ki bu zamana kadar verilen F-16'lar, shadow füzeleri ve benzeri bütün silahlar verildiği zaman her zaman bir ciddi bir beklenti yarattı. Batı ve Ukrayna bunların savaşın seyrini değiştireceğine iddia etti. Onlar bile değiştiremediğine göre şu an verilen füzelerin menzillerinin uzatılması kararı da savaşın seyrini değiştirmez.”