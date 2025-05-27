Doç. Dr. İkbal Dürre: Ukrayna İHA saldırıları ile barış görüşmelerinin önünü tıkıyor
© Moskova Valisi Andrey VorobyovMoskova Bölgesi'nde İHA saldırısı sonrası çıkan yangın
© Moskova Valisi Andrey Vorobyov
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Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını değerlendiren Doç. Dr. İkbal Dürre, Ukrayna’nın bu saldırılar ile barış görüşmelerinin önünü kapatmak istediğini belirtti.
İstanbul’daki barış müzakerelerinin ardından Ukrayna, Rusya’da sivillere ve alt yapı tesislerine yönelik İnsansız Hava Araçları ile saldırılarını arttırdı. 20 Mayıs'tan 27 Mayıs sabahına kadar 2 bin 331 Ukrayna İHA'sının imha edildi, bunların 1.465'inin özel askeri harekat bölgesi dışına gerçekleştiği açıklandı.
Son dönemde artan bu saldırıları değerlendiren Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre şunları söyledi:
“Ukrayna'nın saldırıları oluyordu. Ama son süreçte arttığını söyleyebiliriz. Bu saldırıların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti ile aynı döneme de denk geldi. Burada iki durum ön plana çıkıyor. Birincisi cephedeki pozisyon kaybını Ukrayna zaten son dönemlerde hep bu şekilde kapatmak istiyor. Çünkü cephede durum Rusya leyine gelişiyor. Ukrayna da buna karşı zaten bir hamle yapamadığı için bu şekilde Rusya'yı rahatsız etmek istiyor. Bunu nokta atışlar yaparak gerçekleştiriyor. Ama bunun yarattığı tepki tam tersine negatif oluyor. Çünkü karşılığında bu sefer Rusya da benzer hamleler yapıyor. Bu sefer nokta atışlar karşılıklı olarak çatışma bölgelerinin dışına çıkıyor. Ama Ukrayna'nın elinde başka şans olmadığı için bunu yapıyor. Avrupalı ve hatta ABD'li tedarikçiler artık Ukrayna'ya verdikleri füzelerdeki menzil sınırını kaldırdıklarını ifade ettiler. Gerçi bunun direkt oradaki cephedeki durumun seyrine etkisi olmayacaktır. Nasıl ki bu zamana kadar verilen F-16'lar, shadow füzeleri ve benzeri bütün silahlar verildiği zaman her zaman bir ciddi bir beklenti yarattı. Batı ve Ukrayna bunların savaşın seyrini değiştireceğine iddia etti. Onlar bile değiştiremediğine göre şu an verilen füzelerin menzillerinin uzatılması kararı da savaşın seyrini değiştirmez.”
‘Ukrayna tarafı topu taca atıyor’
Bu saldırıların barış görüşmeleri sonrasında gerçekleştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dürre sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sadece, sivil insan kayıplarını artırıyor ve barış görüşmelerinin önünü tıkıyor. Bunun dışında bu olayların barış görüşmelerinin önünü tıkamaktan ve Ukrayna tarafından topun taca atılmasından başka bir faydası yok. Bence Ukrayna'nın bu bir nevi çırpınışları, çünkü başka bir şey yapamıyor ama müttefiklerine karşı ben hala dayanıyorum, hala varım, arkamda durun imajını yaratmak istiyorlar. Rusya’da karşılığında cevap verdiği zaman, ‘bakın Rusya aynı şekilde bizi nokta atışlarıyla vuruyor’ diyorlar. Batı basını kendi ellerinde olduğu için, Batı basınında bunu yansıtarak Rusya’nın imajını bozmak için bu tür provokatif eylemler yapıyor diye düşünüyorum. Aslında bu bir çıkmazlığın göstergesi.”