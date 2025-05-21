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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rus-hava-savunma-gucleri-moskovaya-dogru-hareket-eden-6-iha-daha-dusurdu-1096408932.html
‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden 6 İHA daha düşürdü’
‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden 6 İHA daha düşürdü’
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden Ukrayna’ya ait 6... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T23:27+0300
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ukrayna kri̇zi̇
sergey sobyanin
moskova
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ryazan
tula
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Sobyanin, “Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma güçleri düşman insansız hava araçlarının saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Moskova'ya doğru hareket eden 6 İHA daha imha edildi. Acil servis uzmanları enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Ukrayna ordusunun gün boyunca başkent Moskova ve diğer Rus bölgelerine İHA’larla saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, hava savunma güçlerinin öğlen saatlerinde Moskova'ya doğru hareket eden 17 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.Bakanlık ayrıca saat 11.30'dan 20.00'ye kadar hava savunma sistemlerinin Moskova, Orel, Tula, Ryazan, Belgorod, Lipetsk ve Bryansk bölgeleri ile Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 101 İHA'nın imha ettiği bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynada-askeri-egitim-kampi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-300den-fazla-asker-1096393096.html
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sergey sobyanin, moskova, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ryazan, tula, kırım
sergey sobyanin, moskova, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ryazan, tula, kırım

‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden 6 İHA daha düşürdü’

23:27 21.05.2025
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü belirtti.
Sobyanin, “Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma güçleri düşman insansız hava araçlarının saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Moskova'ya doğru hareket eden 6 İHA daha imha edildi. Acil servis uzmanları enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Ukrayna ordusunun gün boyunca başkent Moskova ve diğer Rus bölgelerine İHA’larla saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, hava savunma güçlerinin öğlen saatlerinde Moskova'ya doğru hareket eden 17 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.
Bakanlık ayrıca saat 11.30'dan 20.00'ye kadar hava savunma sistemlerinin Moskova, Orel, Tula, Ryazan, Belgorod, Lipetsk ve Bryansk bölgeleri ile Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 101 İHA'nın imha ettiği bilgisini paylaştı.
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