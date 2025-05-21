https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rus-hava-savunma-gucleri-moskovaya-dogru-hareket-eden-6-iha-daha-dusurdu-1096408932.html

‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden 6 İHA daha düşürdü’

‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden 6 İHA daha düşürdü’

Sputnik Türkiye

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden Ukrayna’ya ait 6... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T23:27+0300

2025-05-21T23:27+0300

2025-05-21T23:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

sergey sobyanin

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rusya savunma bakanlığı

hava savunma sistemi

ukrayna

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kırım

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Sobyanin, “Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma güçleri düşman insansız hava araçlarının saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Moskova'ya doğru hareket eden 6 İHA daha imha edildi. Acil servis uzmanları enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Ukrayna ordusunun gün boyunca başkent Moskova ve diğer Rus bölgelerine İHA’larla saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, hava savunma güçlerinin öğlen saatlerinde Moskova'ya doğru hareket eden 17 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.Bakanlık ayrıca saat 11.30'dan 20.00'ye kadar hava savunma sistemlerinin Moskova, Orel, Tula, Ryazan, Belgorod, Lipetsk ve Bryansk bölgeleri ile Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 101 İHA'nın imha ettiği bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynada-askeri-egitim-kampi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-300den-fazla-asker-1096393096.html

moskova

ukrayna

ryazan

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sergey sobyanin, moskova, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ryazan, tula, kırım