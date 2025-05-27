https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/danla-bilicin-eski-sevgili-berk-cetinin-annesi-savciliga-basvurdu-bana-ve-danlaya-zarar-vermesinden-1096548376.html

Danla Bilic'in eski sevgili Berk Çetin'in annesi savcılığa başvurdu: 'Bana ve Danla'ya zarar vermesinden korkuyorum'

Danla Bilic'in eski sevgili Berk Çetin'in annesi savcılığa başvurdu: 'Bana ve Danla'ya zarar vermesinden korkuyorum'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanan eski sevgilisi Berk Çetin'in annesi, oğlu hakkında savcılığa başvurdu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:34+0300

2025-05-27T11:34+0300

2025-05-27T11:34+0300

yaşam

berk çetin

danla bilic

darp

tehdit

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edilmişti. Eski sevgili Berk Çetin tutuklanırken ilginç bir gelişme yaşandı. Çetin'in annesi Arzu Çetin, savcılığa dilekçe sunarak oğlunun cezaevinden çıkması halinde kendisine ve Danla Bilic'e zarar vermesinden korktuğunu söyledi. Sabah'ın haberine göre, içerik üreticisi Danla Bilic bir süre önce eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini darp ettiğini belirmişti. Darp raporu alan ünlü isim polise giderek şikayetçi olmuştu. Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, savcılığa bir dilekçe sundu. Tedavi edin çağrısıAnne Çetin, oğlunun tutuklanmadan bir gün önce kendisini aradığını belirtirken, oğlunun depresyonda olduğunu ilaç kullandığını anlattı. Dilekçesinde de oğlunun cezaevinden çıkması durumunda kendisine ve Danla Bilic'i zarar vermesinden korktuğunu dile getirdi. Dilekçede oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım bu daha bir şey değil' dediğini, tedavisinin yapılması gerektiğini kaydederken oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html

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danla bilic, berk cetin, annesi, berk çetin tutuklu mu