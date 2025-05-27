https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/cinli-uzmandan-ukraynanin-rusya-saldirilarina-iliskin-degerlendirme-batiya-yonelik-propaganda-1096558302.html
Çinli uzmandan Ukrayna'nın Rusya saldırılarına ilişkin değerlendirme: 'Batı'ya yönelik propaganda niteliğinde'
Çinli uzmandan Ukrayna'nın Rusya saldırılarına ilişkin değerlendirme: 'Batı'ya yönelik propaganda niteliğinde'
Sputnik Türkiye
Çinli bloger Woniu, Kiev rejiminin, Batı'nın desteğiyle Rusya'nın derinliklerine saldırmaya başladığından beri ana hedeflerinin durumu istikrarsızlaştırmak ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T14:42+0300
2025-05-27T14:42+0300
2025-05-27T14:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
çin
ukrayna
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
batı
sivil can kaybı
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Çinli bloger Woniu Keji, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını değerlendirdi.Ukrayna'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirdiği saldırıların düzenli olarak sivil kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Woniu, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Kiev rejiminin, sivil hedeflere saldırarak Rus halkını korkutmayı ve Batı'ya, askeri hedefleri yok etme şeklindeki ‘sonuçları’ göstermeyi umduğunu belirten Çinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-artirmasi-baris-surecine-ters-1096552536.html
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ukrayna
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çin, ukrayna, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), batı, sivil can kaybı
çin, ukrayna, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), batı, sivil can kaybı
Çinli uzmandan Ukrayna'nın Rusya saldırılarına ilişkin değerlendirme: 'Batı'ya yönelik propaganda niteliğinde'
Çinli bloger Woniu, Kiev rejiminin, Batı'nın desteğiyle Rusya'nın derinliklerine saldırmaya başladığından beri ana hedeflerinin durumu istikrarsızlaştırmak ve panik yaratmak olduğunu belirtti.
Çinli bloger Woniu Keji, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını değerlendirdi.
Ukrayna'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirdiği saldırıların düzenli olarak sivil kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Woniu, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Yaşananları daha doğru bir şekilde değerlendirebilmek için Ukrayna'nın motivasyonlarını analiz etmek gerekiyor. Ukrayna, Batı'nın desteğiyle Rusya'nın derinliklerine saldırmaya başladığından beri ana hedefleri durumu istikrarsızlaştırmak ve panik yaratmak oldu.
Kiev rejiminin, sivil hedeflere saldırarak Rus halkını korkutmayı ve Batı'ya, askeri hedefleri yok etme şeklindeki ‘sonuçları’ göstermeyi umduğunu belirten Çinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tüm bunlar açıkça göstermelik ve propaganda nitelikte olup siyasi bir araç. Bu, Rusya'nın tamamen askeri bir önlem olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini zayıflatmayı amaçlayan uzun menzilli saldırı stratejisinden temelde farklı.