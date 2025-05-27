https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/cinli-uzmandan-ukraynanin-rusya-saldirilarina-iliskin-degerlendirme-batiya-yonelik-propaganda-1096558302.html

Çinli uzmandan Ukrayna'nın Rusya saldırılarına ilişkin değerlendirme: 'Batı'ya yönelik propaganda niteliğinde'

Çinli uzmandan Ukrayna'nın Rusya saldırılarına ilişkin değerlendirme: 'Batı'ya yönelik propaganda niteliğinde'

Sputnik Türkiye

Çinli bloger Woniu, Kiev rejiminin, Batı'nın desteğiyle Rusya'nın derinliklerine saldırmaya başladığından beri ana hedeflerinin durumu istikrarsızlaştırmak ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T14:42+0300

2025-05-27T14:42+0300

2025-05-27T14:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

çin

ukrayna

rusya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

batı

sivil can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083741747_0:173:3030:1877_1920x0_80_0_0_27196e877fc34eab5d7b8010317d9a6a.jpg

Çinli bloger Woniu Keji, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını değerlendirdi.Ukrayna'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirdiği saldırıların düzenli olarak sivil kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Woniu, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Kiev rejiminin, sivil hedeflere saldırarak Rus halkını korkutmayı ve Batı'ya, askeri hedefleri yok etme şeklindeki ‘sonuçları’ göstermeyi umduğunu belirten Çinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-artirmasi-baris-surecine-ters-1096552536.html

çin

ukrayna

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, ukrayna, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), batı, sivil can kaybı