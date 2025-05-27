https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/cinde-kimya-fabrikasinda-patlama-en-az-5-olu-19-yarali-1096563668.html
Çin'de kimya fabrikasında patlama: En az 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: En az 5 ölü, 19 yaralı
Sputnik Türkiye
Çin’in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Patlama sonrası 6 kişiden hala... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T17:10+0300
2025-05-27T17:10+0300
2025-05-27T17:12+0300
dünya
çin
patlama
sonik patlama
kimyasal patlama
büyük patlama
fabrika
fabrika testleri
fabrika yangını
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096563492_0:23:1067:623_1920x0_80_0_0_de1fe2f89ebbd08612e015a8259be56f.jpg
Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinde bir kimya fabrikasında büyük bir patlama yaşandı.Özel bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Patlamanın ardından 6 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, olay yerine 230'dan fazla itfaiye personelinin sevk edildiği bildirildi.Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Bir görgü tanığı patlamanın yaşandığı sırada evinin penceresinden dışarı baktığında olay yerinden yedi kilometreden daha uzakta olmasına rağmen gökyüzüne yükselen yoğun bir duman sütunu gördüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/erzurumda-asfalt-uretim-tesisinde-patlama-oldu-kazada-1-isci-oldu-1-isci-agir-yaralandi-1096467757.html
çin
sonik patlama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096563492_66:0:1001:701_1920x0_80_0_0_23e611a69a98f32fe22086662a33d906.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, patlama, sonik patlama, kimyasal patlama, büyük patlama, fabrika, fabrika testleri, fabrika yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
çin, patlama, sonik patlama, kimyasal patlama, büyük patlama, fabrika, fabrika testleri, fabrika yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Çin'de kimya fabrikasında patlama: En az 5 ölü, 19 yaralı
17:10 27.05.2025 (güncellendi: 17:12 27.05.2025)
Çin’in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Patlama sonrası 6 kişiden hala haber alınamazken, olay yerine 230'dan fazla itfaiye personeli sevk edildi. Patlamanın etkisi kilometrelerce öteden hissedilirken çevredeki binalarda hasar oluştu.
Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinde bir kimya fabrikasında büyük bir patlama yaşandı.
Özel bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Patlamanın ardından 6 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, olay yerine 230'dan fazla itfaiye personelinin sevk edildiği bildirildi.
Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Bir görgü tanığı patlamanın yaşandığı sırada evinin penceresinden dışarı baktığında olay yerinden yedi kilometreden daha uzakta olmasına rağmen gökyüzüne yükselen yoğun bir duman sütunu gördüğünü söyledi.