https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/erzurumda-asfalt-uretim-tesisinde-patlama-oldu-kazada-1-isci-oldu-1-isci-agir-yaralandi-1096467757.html
Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: Kazada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı
Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: Kazada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T19:46+0300
2025-05-23T19:46+0300
2025-05-23T19:46+0300
türki̇ye
erzurum
erzurum büyükşehir belediyesi
erzurum cumhuriyet başsavcılığı
erzurum emniyet müdürlüğü
asfalt
patlama
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Asfalt üretim tesisinde kaynak sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.Erzurum'da meydana gelen patlama ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vali Mustafa Çiftçi, patlamanın tank üzerinde kaynak yapılması sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/corumda-un-fabrikasinda-patlama-cok-sayida-yarali-var-1095964722.html
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erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, asfalt, patlama
erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, asfalt, patlama
Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: Kazada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vali Mustafa Çiftçi, patlamanın tank üzerinde kaynak yapılırken gerçekleştiğini açıkladı.
Asfalt üretim tesisinde kaynak sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.
Erzurum'da meydana gelen patlama ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vali Mustafa Çiftçi, patlamanın tank üzerinde kaynak yapılması sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.