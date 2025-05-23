https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/erzurumda-asfalt-uretim-tesisinde-patlama-oldu-kazada-1-isci-oldu-1-isci-agir-yaralandi-1096467757.html

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: Kazada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: Kazada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T19:46+0300

2025-05-23T19:46+0300

2025-05-23T19:46+0300

türki̇ye

erzurum

erzurum büyükşehir belediyesi

erzurum cumhuriyet başsavcılığı

erzurum emniyet müdürlüğü

asfalt

patlama

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Asfalt üretim tesisinde kaynak sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.Erzurum'da meydana gelen patlama ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vali Mustafa Çiftçi, patlamanın tank üzerinde kaynak yapılması sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/corumda-un-fabrikasinda-patlama-cok-sayida-yarali-var-1095964722.html

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erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, asfalt, patlama