https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/carlo-ancelotti-brezilya-milli-takiminda-aday-kadrosunu-simdiden-duyurdu-1096539722.html
Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımında: Aday kadrosunu şimdiden duyurdu
Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımında: Aday kadrosunu şimdiden duyurdu
Sputnik Türkiye
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Carlo Ancelotti’yi basına tanıttı. Ancelotti ilk aday... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T07:02+0300
2025-05-27T07:02+0300
2025-05-27T07:02+0300
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carlo ancelotti
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brezilya
milli takım
vinicius jr
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İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti için Rio de Janeiro’nun batı yakasında bir otelde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi. İtalya'da "Carletto", İspanya'da ise "Don Carlo" lakaplarıyla anılan Ancelotti, Avrupa'da dünyanın en ünlü takımlarını çalıştırmıştı. Daha önce Milan, Chelsea, Real Madrid ve PSG gibi dünya devlerini çalıştıran Ancelotti, ilk kez bir millî takımın başına geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ancelotti'nin ilk resmi sınavı, önümüzdeki aylarda başlayacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri olacak.İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:Kaleci: Alisson, Bento, Hugo SouzaDefans: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, VandersonOrta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, GersonForvet: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, RicharlisonBrezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
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carlo ancelotti, rio de janeiro, brezilya, milli takım, vinicius jr
carlo ancelotti, rio de janeiro, brezilya, milli takım, vinicius jr
Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımında: Aday kadrosunu şimdiden duyurdu
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Carlo Ancelotti’yi basına tanıttı. Ancelotti ilk aday kadrosunu duyurdu.
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti için Rio de Janeiro’nun batı yakasında bir otelde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi. İtalya'da "Carletto", İspanya'da ise "Don Carlo" lakaplarıyla anılan Ancelotti, Avrupa'da dünyanın en ünlü takımlarını çalıştırmıştı.
Daha önce Milan, Chelsea, Real Madrid ve PSG gibi dünya devlerini çalıştıran Ancelotti, ilk kez bir millî takımın başına geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ancelotti'nin ilk resmi sınavı, önümüzdeki aylarda başlayacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri olacak.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Kaleci: Alisson, Bento, Hugo Souza
Defans: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson
Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson
Forvet: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison
Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.