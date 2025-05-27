https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/carlo-ancelotti-brezilya-milli-takiminda-aday-kadrosunu-simdiden-duyurdu-1096539722.html

Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımında: Aday kadrosunu şimdiden duyurdu

Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımında: Aday kadrosunu şimdiden duyurdu

Sputnik Türkiye

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Carlo Ancelotti’yi basına tanıttı. Ancelotti ilk aday... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T07:02+0300

2025-05-27T07:02+0300

2025-05-27T07:02+0300

spor

carlo ancelotti

rio de janeiro

brezilya

milli takım

vinicius jr

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İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti için Rio de Janeiro’nun batı yakasında bir otelde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi. İtalya'da "Carletto", İspanya'da ise "Don Carlo" lakaplarıyla anılan Ancelotti, Avrupa'da dünyanın en ünlü takımlarını çalıştırmıştı. Daha önce Milan, Chelsea, Real Madrid ve PSG gibi dünya devlerini çalıştıran Ancelotti, ilk kez bir millî takımın başına geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ancelotti'nin ilk resmi sınavı, önümüzdeki aylarda başlayacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri olacak.İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:Kaleci: Alisson, Bento, Hugo SouzaDefans: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, VandersonOrta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, GersonForvet: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, RicharlisonBrezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

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rio de janeiro

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carlo ancelotti, rio de janeiro, brezilya, milli takım, vinicius jr