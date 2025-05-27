https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bingolde-4-buyuklugunde-deprem-1096564317.html

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat bölgesinde saat 16.51'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T17:33+0300

2025-05-27T17:33+0300

2025-05-27T17:33+0300

son depremler

kandilli rasathanesi

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat bölgesinde saat 16.51'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kandilli-duyurdu-kocaelinde-deprem--1096563352.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kandilli rasathanesi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)