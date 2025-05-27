https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bingolde-4-buyuklugunde-deprem-1096564317.html
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat bölgesinde saat 16.51'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T17:33+0300
2025-05-27T17:33+0300
2025-05-27T17:33+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat bölgesinde saat 16.51'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kandilli-duyurdu-kocaelinde-deprem--1096563352.html
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kandilli rasathanesi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat bölgesinde saat 16.51'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği ifade edildi.
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat bölgesinde saat 16.51'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği ifade edildi.