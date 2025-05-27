https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bankalar-yarisa-girdi-en-dusuk-ihtiyac-kredisi-faizi-aciklandi-1096543808.html
Bankalar yarışa girdi: En düşük ihtiyaç kredisi faizi açıklandı
Bankalar yarışa girdi: En düşük ihtiyaç kredisi faizi açıklandı
Sputnik Türkiye
İhtiyaç kredisi talebindeki azalma bankaları harekete geçirdi. BDDK verilerine göre kredi hacmi dört haftanın ardından düşerken, bazı bankalar faiz oranlarını... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T09:46+0300
2025-05-27T09:46+0300
2025-05-27T09:46+0300
ekonomi̇
banka
kredi
i̇htiyaç kredisi
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Tüketicilerin ihtiyaç kredisi kullanımındaki düşüş dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta bu tutar 1,629 trilyon TL seviyesindeydi. Böylece dört haftalık artışın ardından ilk kez bir gerileme yaşandı.Uzmanlara göre bu durum, son dönemde artan faiz oranları nedeniyle vatandaşın borçlanmaktan kaçınması ile ilişkili.Fai̇zlerde i̇ndi̇ri̇m başladiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, kredi talebindeki bu azalma, bazı bankaları yeniden pozisyon almaya itti. Bankalar, daha fazla müşteri çekebilmek için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,89 ile en düşük oran sunulurken, bu hafta bir banka oranını yüzde 3,50'ye kadar düşürdü.100 bi̇n TL kredi̇de ödeme tablolariYeni faiz oranlarına göre 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan bireyler için ödeme planları da değişti. İşte örnek tablolar:🔹 12 Ay Vade / Albaraka🔹 24 Ay Vade / ON Dijital🔹 36 Ay Vade / QNB ve Denizbank
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1096541865.html
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banka, kredi, i̇htiyaç kredisi
banka, kredi, i̇htiyaç kredisi
Bankalar yarışa girdi: En düşük ihtiyaç kredisi faizi açıklandı
İhtiyaç kredisi talebindeki azalma bankaları harekete geçirdi. BDDK verilerine göre kredi hacmi dört haftanın ardından düşerken, bazı bankalar faiz oranlarını aşağı çekti. 100 bin TL’lik kredi için geri ödeme tutarı 132 bin TL’ye kadar geriledi. Bu düşüş, finansman maliyetlerinde rahatlama getirdi.
Tüketicilerin ihtiyaç kredisi kullanımındaki düşüş dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta bu tutar 1,629 trilyon TL seviyesindeydi. Böylece dört haftalık artışın ardından ilk kez bir gerileme yaşandı.
Uzmanlara göre bu durum, son dönemde artan faiz oranları nedeniyle vatandaşın borçlanmaktan kaçınması ile ilişkili.
Fai̇zlerde i̇ndi̇ri̇m başladi
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kredi talebindeki bu azalma, bazı bankaları yeniden pozisyon almaya itti. Bankalar, daha fazla müşteri çekebilmek için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,89 ile en düşük oran sunulurken, bu hafta bir banka oranını yüzde 3,50'ye kadar düşürdü.
100 bi̇n TL kredi̇de ödeme tablolari
Yeni faiz oranlarına göre 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan bireyler için ödeme planları da değişti. İşte örnek tablolar:
Toplam geri ödeme: 132.551 TL
🔹 24 Ay Vade / ON Dijital
Toplam geri ödeme: 156.168 TL
🔹 36 Ay Vade / QNB ve Denizbank
Toplam geri ödeme: 201.835 TL