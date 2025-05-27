https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bankalar-yarisa-girdi-en-dusuk-ihtiyac-kredisi-faizi-aciklandi-1096543808.html

Bankalar yarışa girdi: En düşük ihtiyaç kredisi faizi açıklandı

Bankalar yarışa girdi: En düşük ihtiyaç kredisi faizi açıklandı

Sputnik Türkiye

İhtiyaç kredisi talebindeki azalma bankaları harekete geçirdi. BDDK verilerine göre kredi hacmi dört haftanın ardından düşerken, bazı bankalar faiz oranlarını... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T09:46+0300

2025-05-27T09:46+0300

2025-05-27T09:46+0300

ekonomi̇

banka

kredi

i̇htiyaç kredisi

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Tüketicilerin ihtiyaç kredisi kullanımındaki düşüş dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta bu tutar 1,629 trilyon TL seviyesindeydi. Böylece dört haftalık artışın ardından ilk kez bir gerileme yaşandı.Uzmanlara göre bu durum, son dönemde artan faiz oranları nedeniyle vatandaşın borçlanmaktan kaçınması ile ilişkili.Fai̇zlerde i̇ndi̇ri̇m başladiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, kredi talebindeki bu azalma, bazı bankaları yeniden pozisyon almaya itti. Bankalar, daha fazla müşteri çekebilmek için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,89 ile en düşük oran sunulurken, bu hafta bir banka oranını yüzde 3,50'ye kadar düşürdü.100 bi̇n TL kredi̇de ödeme tablolariYeni faiz oranlarına göre 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan bireyler için ödeme planları da değişti. İşte örnek tablolar:🔹 12 Ay Vade / Albaraka🔹 24 Ay Vade / ON Dijital🔹 36 Ay Vade / QNB ve Denizbank

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banka, kredi, i̇htiyaç kredisi