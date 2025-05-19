https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-zammi-sadece-maasi-degil-15-kalemde-odemeyi-artiracak-iste-yeni-tutarlar-1096342577.html

Memur zammı sadece maaşı değil, 15 kalemde ödemeyi artıracak: İşte yeni tutarlar

Memur zammı sadece maaşı değil, 15 kalemde ödemeyi artıracak: İşte yeni tutarlar

Sputnik Türkiye

Temmuz ayında memurlara yapılacak yüzde 16-17 oranındaki maaş artışı, yalnızca memurları değil, emeklilerden sosyal destek alanlara, kıdem tazminatı tavanından... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T16:09+0300

2025-05-19T16:09+0300

2025-05-19T16:09+0300

ekonomi̇

memur

yaşlılık aylığı

yaşlılık

engelli ve yaşlılık aylığı

kıdem tazminatı

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Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri, yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artış, yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek. Uzman tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 arasında olması bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zam alacakSabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, toplu sözleşmeden değil, doğrudan enflasyon oranına göre zam alacak. Yüzde 17-18 aralığında beklenen enflasyon oranı, bu kesimin de gelirini artıracak.Maaş artışıyla hangi ödemeler yükseliyor?Memur maaşlarına yapılan artış, maaş katsayısını da değiştirdiği için çok sayıda kalemde ödeme yükseliyor. İşte detaylar:🔹 Memur maaşlarıEn düşük memur maaşı:📌 Mevcut: 43.726 TL📌 Tahmini Temmuz: 51.032 TL (yüzde 16.71 artışla)🔹 Emekli memur aylığı📌 Mevcut: 19.617 TL📌 Tahmini Temmuz: 22.895 TL (ek ödeme dahil)🔹 Toplu sözleşme i̇kramiyesi📌 Mevcut: 715,87 TL📌 Tahmini: 835,49 TL🔹 Emekli doktor i̇lave ödemesi📌 Uzman olmayan: 20.251 TL → 23.635 TL📌 Uzman doktor: 26.326 TL → 30.725 TL🔹 Evde bakım aylığı📌 Mevcut: 10.125 TL📌 Yeni: 11.817 TL🔹 Engelli yakını aylığı📌 Mevcut: 3.723 TL📌 Yeni: 4.345 TL🔹 Tüberküloz / SSPE yardımı📌 Mevcut: 10.125 TL📌 Yeni: 11.817 TL🔹 Kıdem tazminatı tavanı📌 Mevcut: 46.655 TL📌 Temmuz: 54.451 TL📌 Damga vergisi sonrası: 54.038 TL🔹 Aile yardımı ödemeleriEşi çalışmayan memura:📌 Mevcut: 2.301 TL → 2.686 TLÇocuk yardımı:📌 0-6 yaş: 506 TL → 590 TL📌 6 yaş üstü: 253 TL → 295 TLİki çocuklu memura toplam:📌 Mevcut: 3.314 TL → 3.867 TL🔹 65 yaş aylığı📌 Mevcut: 4.664 TL📌 Yeni: 5.443 TL🔹 Engelli aylığı📌 %40-69 engellilik: 3.723 TL → 4.345 TL📌 %70+ engellilik: 5.585 TL → 6.518 TL🔹 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-ve-emekli-maaslari-icin-yeni-tahmin-gelmeye-basladi-1096326733.html

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