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Memur zammı sadece maaşı değil, 15 kalemde ödemeyi artıracak: İşte yeni tutarlar
Memur zammı sadece maaşı değil, 15 kalemde ödemeyi artıracak: İşte yeni tutarlar
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında memurlara yapılacak yüzde 16-17 oranındaki maaş artışı, yalnızca memurları değil, emeklilerden sosyal destek alanlara, kıdem tazminatı tavanından... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T16:09+0300
2025-05-19T16:09+0300
ekonomi̇
memur
yaşlılık aylığı
yaşlılık
engelli ve yaşlılık aylığı
kıdem tazminatı
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Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri, yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artış, yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek. Uzman tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 arasında olması bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zam alacakSabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, toplu sözleşmeden değil, doğrudan enflasyon oranına göre zam alacak. Yüzde 17-18 aralığında beklenen enflasyon oranı, bu kesimin de gelirini artıracak.Maaş artışıyla hangi ödemeler yükseliyor?Memur maaşlarına yapılan artış, maaş katsayısını da değiştirdiği için çok sayıda kalemde ödeme yükseliyor. İşte detaylar:🔹 Memur maaşlarıEn düşük memur maaşı:📌 Mevcut: 43.726 TL📌 Tahmini Temmuz: 51.032 TL (yüzde 16.71 artışla)🔹 Emekli memur aylığı📌 Mevcut: 19.617 TL📌 Tahmini Temmuz: 22.895 TL (ek ödeme dahil)🔹 Toplu sözleşme i̇kramiyesi📌 Mevcut: 715,87 TL📌 Tahmini: 835,49 TL🔹 Emekli doktor i̇lave ödemesi📌 Uzman olmayan: 20.251 TL → 23.635 TL📌 Uzman doktor: 26.326 TL → 30.725 TL🔹 Evde bakım aylığı📌 Mevcut: 10.125 TL📌 Yeni: 11.817 TL🔹 Engelli yakını aylığı📌 Mevcut: 3.723 TL📌 Yeni: 4.345 TL🔹 Tüberküloz / SSPE yardımı📌 Mevcut: 10.125 TL📌 Yeni: 11.817 TL🔹 Kıdem tazminatı tavanı📌 Mevcut: 46.655 TL📌 Temmuz: 54.451 TL📌 Damga vergisi sonrası: 54.038 TL🔹 Aile yardımı ödemeleriEşi çalışmayan memura:📌 Mevcut: 2.301 TL → 2.686 TLÇocuk yardımı:📌 0-6 yaş: 506 TL → 590 TL📌 6 yaş üstü: 253 TL → 295 TLİki çocuklu memura toplam:📌 Mevcut: 3.314 TL → 3.867 TL🔹 65 yaş aylığı📌 Mevcut: 4.664 TL📌 Yeni: 5.443 TL🔹 Engelli aylığı📌 %40-69 engellilik: 3.723 TL → 4.345 TL📌 %70+ engellilik: 5.585 TL → 6.518 TL🔹 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
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memur maaş zammı temmuz 2025, temmuz enflasyon farkı 2025, ssk bağkur temmuz zammı, memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, kıdem tazminatı tavanı temmuz, evde bakım aylığı artışı 2025, 65 yaş aylığı temmuz artışı, memura aile yardımı zammı, temmuz zamlı maaşlar 2025
memur maaş zammı temmuz 2025, temmuz enflasyon farkı 2025, ssk bağkur temmuz zammı, memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, kıdem tazminatı tavanı temmuz, evde bakım aylığı artışı 2025, 65 yaş aylığı temmuz artışı, memura aile yardımı zammı, temmuz zamlı maaşlar 2025

Memur zammı sadece maaşı değil, 15 kalemde ödemeyi artıracak: İşte yeni tutarlar

16:09 19.05.2025
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Temmuz ayında memurlara yapılacak yüzde 16-17 oranındaki maaş artışı, yalnızca memurları değil, emeklilerden sosyal destek alanlara, kıdem tazminatı tavanından aile yardımına kadar birçok ödeme kalemini de artıracak. Yaklaşık 4 milyon memuru ve milyonlarca ilgilendiren yeni maaş düzenlemesinin detayları belli oldu.
Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri, yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artış, yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek. Uzman tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 arasında olması bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zam alacak

Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, toplu sözleşmeden değil, doğrudan enflasyon oranına göre zam alacak. Yüzde 17-18 aralığında beklenen enflasyon oranı, bu kesimin de gelirini artıracak.

Maaş artışıyla hangi ödemeler yükseliyor?

Memur maaşlarına yapılan artış, maaş katsayısını da değiştirdiği için çok sayıda kalemde ödeme yükseliyor. İşte detaylar:

🔹 Memur maaşları

En düşük memur maaşı:
📌 Mevcut: 43.726 TL
📌 Tahmini Temmuz: 51.032 TL (yüzde 16.71 artışla)

🔹 Emekli memur aylığı

📌 Mevcut: 19.617 TL
📌 Tahmini Temmuz: 22.895 TL (ek ödeme dahil)

🔹 Toplu sözleşme i̇kramiyesi

📌 Mevcut: 715,87 TL
📌 Tahmini: 835,49 TL

🔹 Emekli doktor i̇lave ödemesi

📌 Uzman olmayan: 20.251 TL → 23.635 TL
📌 Uzman doktor: 26.326 TL → 30.725 TL

🔹 Evde bakım aylığı

📌 Mevcut: 10.125 TL
📌 Yeni: 11.817 TL

🔹 Engelli yakını aylığı

📌 Mevcut: 3.723 TL
📌 Yeni: 4.345 TL

🔹 Tüberküloz / SSPE yardımı

📌 Mevcut: 10.125 TL
📌 Yeni: 11.817 TL

🔹 Kıdem tazminatı tavanı

📌 Mevcut: 46.655 TL
📌 Temmuz: 54.451 TL
📌 Damga vergisi sonrası: 54.038 TL

🔹 Aile yardımı ödemeleri

Eşi çalışmayan memura:
📌 Mevcut: 2.301 TL → 2.686 TL
Çocuk yardımı:
📌 0-6 yaş: 506 TL → 590 TL
📌 6 yaş üstü: 253 TL → 295 TL
İki çocuklu memura toplam:
📌 Mevcut: 3.314 TL → 3.867 TL

🔹 65 yaş aylığı

📌 Mevcut: 4.664 TL
📌 Yeni: 5.443 TL

🔹 Engelli aylığı

📌 %40-69 engellilik: 3.723 TL → 4.345 TL
📌 %70+ engellilik: 5.585 TL → 6.518 TL

🔹 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri

Okul öncesi: 4.809 TL → 5.613 TL
İlköğretim: 7.214 TL → 8.420 TL
Ortaöğretim: 7.695 TL → 8.981 TL
Yükseköğrenim: 8.657 TL → 10.104 TL
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
TÜRKİYE
Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?
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