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Tayland'da 5 günde 30 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi: Covid XEC virüsü nedir?

Tayland'da 5 günde 30 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi: Covid XEC virüsü nedir?

Sputnik Türkiye

Tayland'da 5 günde 30 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıklayan Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Thira... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

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Chulalongkorn Üniversitesi'nden Dr. Thira Woratanarat, Tayland'da artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti.Tayland genelinde 18-23 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 589 kişinin hastaneye başvurduğunu ve 3 can kaybı yaşandığını belirten Dr. Thira, resmi rakamların hastane dışındaki hafif vakaları kapsamadığını ve gecikmeli bildirimlerle haftalık vaka sayılarının ikiye katlanabileceğini vurguladı.Hastalığın Omicron XEC varyantı olduğunu belirten Dr. Woratanarat "Covid-19'u mevsimsel grip gibi hafif bir hastalık olarak göstermek yanıltıcıdır. Ölüm oranları küçük görünse de, yüzbinlerce vaka söz konusu olduğunda kayıplar katlanarak artar" ifadelerini kullandı.Uzman isim virüsün ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, "Doğru kaynaklara inanın, korunma önlemlerini elden bırakmayın" çağrısı yaptığı ifade edildi.Covid XEC virüsü nedir?Tayland'da son dalgaya neden olan Omicron XEC, COVID-19'un Omicron varyantının yeni bir alt türü olarak açıklandı. Tayland Sağlık Bakanlığı'na göre, mevsimsel gripten 7 kat daha hızlı bulaşan hastalığın ülkede 1 haftada 30 binden fazla kişide görüldüğü belirtildi. Çoğunlukla hafif seyreden hastalığın (ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı) yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklığı düşüklerde ağır seyredebildiği ifade edildi.

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