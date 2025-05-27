https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/3-ay-isssiz-kaldiktan-sonra-kofte-ve-manti-yapmayi-ogreterek-saatte-10-bin-dolar-kazaniyor-1096544474.html

3 ay işssiz kaldıktan sonra köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolar kazanıyor

3 ay işssiz kaldıktan sonra köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolar kazanıyor

Sputnik Türkiye

Kurumsal kariyerini bırakıp kendi girişimini kuran Samantha Mui, mantı ve köfte yapımını öğrettiği atölyelerle saatlik 10 bin dolar gelir elde ediyor. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:22+0300

2025-05-27T11:22+0300

2025-05-27T11:22+0300

yaşam

köfte

mantı

kazanç

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Kurumsal kariyerine veda eden Samantha Mui, girişimcilik hayalini mutfağa taşıdı. “Hayat kısa, mutlu olunmalı” diyerek 2023 Kasım’da kurduğu Thirsty Dumpling markasıyla kısa sürede dikkat çekti. Kendin yap mantı kitleri satıyor ve şirketler için özel yemek pişirme dersleri veriyor.Bir telefon görüşmesiyle başladıNTV'nin haberine göre Mui, babasını ve büyükannesini kısa aralıklarla kaybettikten sonra “mutluluğu ertelememeye” karar verdi. Üç ay işsiz kaldıktan sonra annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, köfte fikri doğdu. Yedi ay içinde hayata geçirdiği bu fikir, onu dünyanın en kazançlı şeflerinden biri hâline getirdi.Mui, geleneksel ofis kurallarını yıkmanın mutluluğunu yaşıyor: "Şu anda hayatımdaki en büyük kazanç, kurumsal bir ofise crop top ve yırtık kot pantolon giyerek gidip yemek dersi verebiliyor ve bir ayda kazandığımdan daha fazlasını bir saatte kazanabiliyor olmam" dedi.Saatte 10 bi̇n dolar kazanabiliyorÖzellikle kurumsal etkinlikler için düzenlenen atölyelerde, 100 kişilik bir gruba köfte yapımını öğreten Mui, bu eğitimlerden saatte 10 bin dolara kadar gelir elde ediyor. Aynı zamanda yemek kültürünü anlattığı “Melting Pot” adlı bir kitap da yayımladı.Samantha Mui, başarı sırrını ise şöyle açıklıyor: "Her girişimcinin inançlı olması gerekir, çünkü çoğu zaman iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmeseniz bile harekete geçmeniz gerekir".

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yeni-infaz-duzenlemesi-geliyor-50-bin-tahliye-edilebilir-1096542545.html

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köfte, mantı, kazanç