3 ay işssiz kaldıktan sonra köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolar kazanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Husiler, Pentagon'u yendi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/3-ay-isssiz-kaldiktan-sonra-kofte-ve-manti-yapmayi-ogreterek-saatte-10-bin-dolar-kazaniyor-1096544474.html
3 ay işssiz kaldıktan sonra köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolar kazanıyor
3 ay işssiz kaldıktan sonra köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolar kazanıyor
Sputnik Türkiye
Kurumsal kariyerini bırakıp kendi girişimini kuran Samantha Mui, mantı ve köfte yapımını öğrettiği atölyelerle saatlik 10 bin dolar gelir elde ediyor. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:22+0300
2025-05-27T11:22+0300
yaşam
köfte
mantı
kazanç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546690_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8ee4882bbc498ee94d45a33014230898.png
Kurumsal kariyerine veda eden Samantha Mui, girişimcilik hayalini mutfağa taşıdı. “Hayat kısa, mutlu olunmalı” diyerek 2023 Kasım’da kurduğu Thirsty Dumpling markasıyla kısa sürede dikkat çekti. Kendin yap mantı kitleri satıyor ve şirketler için özel yemek pişirme dersleri veriyor.Bir telefon görüşmesiyle başladıNTV'nin haberine göre Mui, babasını ve büyükannesini kısa aralıklarla kaybettikten sonra “mutluluğu ertelememeye” karar verdi. Üç ay işsiz kaldıktan sonra annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, köfte fikri doğdu. Yedi ay içinde hayata geçirdiği bu fikir, onu dünyanın en kazançlı şeflerinden biri hâline getirdi.Mui, geleneksel ofis kurallarını yıkmanın mutluluğunu yaşıyor: "Şu anda hayatımdaki en büyük kazanç, kurumsal bir ofise crop top ve yırtık kot pantolon giyerek gidip yemek dersi verebiliyor ve bir ayda kazandığımdan daha fazlasını bir saatte kazanabiliyor olmam" dedi.Saatte 10 bi̇n dolar kazanabiliyorÖzellikle kurumsal etkinlikler için düzenlenen atölyelerde, 100 kişilik bir gruba köfte yapımını öğreten Mui, bu eğitimlerden saatte 10 bin dolara kadar gelir elde ediyor. Aynı zamanda yemek kültürünü anlattığı “Melting Pot” adlı bir kitap da yayımladı.Samantha Mui, başarı sırrını ise şöyle açıklıyor: "Her girişimcinin inançlı olması gerekir, çünkü çoğu zaman iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmeseniz bile harekete geçmeniz gerekir".
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yeni-infaz-duzenlemesi-geliyor-50-bin-tahliye-edilebilir-1096542545.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546690_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_cbef7ec60ee77858ff775a2865d08cf3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
köfte, mantı, kazanç
köfte, mantı, kazanç

3 ay işssiz kaldıktan sonra köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolar kazanıyor

11:22 27.05.2025
© FotoğrafMantı ve köfte
Mantı ve köfte - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kurumsal kariyerini bırakıp kendi girişimini kuran Samantha Mui, mantı ve köfte yapımını öğrettiği atölyelerle saatlik 10 bin dolar gelir elde ediyor.
Kurumsal kariyerine veda eden Samantha Mui, girişimcilik hayalini mutfağa taşıdı. “Hayat kısa, mutlu olunmalı” diyerek 2023 Kasım’da kurduğu Thirsty Dumpling markasıyla kısa sürede dikkat çekti. Kendin yap mantı kitleri satıyor ve şirketler için özel yemek pişirme dersleri veriyor.

Bir telefon görüşmesiyle başladı

NTV'nin haberine göre Mui, babasını ve büyükannesini kısa aralıklarla kaybettikten sonra “mutluluğu ertelememeye” karar verdi. Üç ay işsiz kaldıktan sonra annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, köfte fikri doğdu. Yedi ay içinde hayata geçirdiği bu fikir, onu dünyanın en kazançlı şeflerinden biri hâline getirdi.
Mui, geleneksel ofis kurallarını yıkmanın mutluluğunu yaşıyor: "Şu anda hayatımdaki en büyük kazanç, kurumsal bir ofise crop top ve yırtık kot pantolon giyerek gidip yemek dersi verebiliyor ve bir ayda kazandığımdan daha fazlasını bir saatte kazanabiliyor olmam" dedi.

Saatte 10 bi̇n dolar kazanabiliyor

Özellikle kurumsal etkinlikler için düzenlenen atölyelerde, 100 kişilik bir gruba köfte yapımını öğreten Mui, bu eğitimlerden saatte 10 bin dolara kadar gelir elde ediyor. Aynı zamanda yemek kültürünü anlattığı “Melting Pot” adlı bir kitap da yayımladı.
Samantha Mui, başarı sırrını ise şöyle açıklıyor: "Her girişimcinin inançlı olması gerekir, çünkü çoğu zaman iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmeseniz bile harekete geçmeniz gerekir".
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
TÜRKİYE
Yeni infaz düzenlemesi geliyor: 50 bin mahkum tahliye edilebilir
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала