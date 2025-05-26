https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/zehra-kinik-davasinda-karar-aciklandi-1096531617.html
Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir 4 yıl 2 ay... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T17:22+0300
2025-05-26T17:22+0300
2025-05-26T17:26+0300
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Beykoz'da Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasına ilişkin davada yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında karar açıklandı. Mahkeme Kınık Demir'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kınık'ın iki yıl süreyle ehliyetine de el konuldu. Ne olmuştu?9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/zehra-kinik-suclamalari-reddetti-asli-kusurlu-oldugum-yonundeki-raporu-kesinlikle-kabul-etmiyorum-1095815809.html
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Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
17:22 26.05.2025 (güncellendi: 17:26 26.05.2025)
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Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Beykoz'da Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasına ilişkin davada yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında karar açıklandı. Mahkeme Kınık Demir'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kınık'ın iki yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.
9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.