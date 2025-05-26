https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/zehra-kinik-davasinda-karar-aciklandi-1096531617.html

Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir 4 yıl 2 ay... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T17:22+0300

2025-05-26T17:22+0300

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türki̇ye

zehra kınık

kerem kınık

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Beykoz'da Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasına ilişkin davada yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında karar açıklandı. Mahkeme Kınık Demir'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kınık'ın iki yıl süreyle ehliyetine de el konuldu. Ne olmuştu?9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/zehra-kinik-suclamalari-reddetti-asli-kusurlu-oldugum-yonundeki-raporu-kesinlikle-kabul-etmiyorum-1095815809.html

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zehra kınık, kerem kınık, zehra kınık ceza aldı mı,