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Zehra Kınık suçlamaları reddetti: Asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum
Zehra Kınık suçlamaları reddetti: Asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum
Sputnik Türkiye
Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, 9 Temmuz'da yaşanan trafik kazasında kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olmakla yargılanıyor... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T17:07+0300
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.Zehra Kınık da duruşmadaydıAnadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince, önceki celselerde kapalı yapılan duruşma, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ün 18 yaşını doldurması sebebiyle açık olarak gerçekleştirildi.Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ile müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, müşteki Muammer Kızıl, kaza nedeniyle hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.'Kaza esnasında ölmedi, yaralanmıştı'Sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ise kazanın üzücü olduğunu ifade ederek, Çeki'nin ailesinin üzüntüsünü paylaştığını belirtti.Kaza sonrası ailesiyle birlikte, Çeki'nin ailesinin evine gidip taziyelerini paylaştığını anlatan Kınık, "Adli Tıp Kurumu'nun asli kusurlu olduğum yönündeki raporunu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım, üç araç geçti, o şekilde yola çıktım. Yolun ortasına geldiğim esnada motosikleti gördüm. Durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu, kaskı yoktu. Sadece maddi hasarlı kazaydı. Ölüm o esnada meydana gelmedi, orada yaralandı. Hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim, 'Ambulans çağırın' dedim ta ki polisler gelip beni karakola götürene kadar. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez." ifadelerini kullandı.'Ehliyeti bile alınmadı'Kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi ise beyanında, sanığın araba kullanmayı bilmediğini savunarak, "Üzgün olduğunu söylüyor ama benimle bir kere bile irtibat kurmadı. Oğlumun kaza yaptığı caddeden geçemiyorum. 10 aydır acımı yaşayamıyorum. Stresten kabuslar görüyorum. Ehliyeti bile alınmadı. Benim oğlumun canının hiç mi kıymeti yok. Yavuz Selim Öztürk'ten şikayetimi çekiyorum." şeklinde konuştu.Duruşma 26 Mayıs'a ertelendiSavunma ve beyanların alınmasının ardından duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 26 Mayıs'a ertelendi.
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zehra kınık, türkiye, trafik kazası
zehra kınık, türkiye, trafik kazası

Zehra Kınık suçlamaları reddetti: Asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum

17:07 30.04.2025
© ELYESA KARATEPE-AW319053Fatma Zehra Kınık
Fatma Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© ELYESA KARATEPE-AW319053
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Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, 9 Temmuz'da yaşanan trafik kazasında kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olmakla yargılanıyor. Kınık, suçlamaları reddetti.
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zehra Kınık da duruşmadaydı

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince, önceki celselerde kapalı yapılan duruşma, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ün 18 yaşını doldurması sebebiyle açık olarak gerçekleştirildi.
Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ile müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, müşteki Muammer Kızıl, kaza nedeniyle hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

'Kaza esnasında ölmedi, yaralanmıştı'

Sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ise kazanın üzücü olduğunu ifade ederek, Çeki'nin ailesinin üzüntüsünü paylaştığını belirtti.
Kaza sonrası ailesiyle birlikte, Çeki'nin ailesinin evine gidip taziyelerini paylaştığını anlatan Kınık, "Adli Tıp Kurumu'nun asli kusurlu olduğum yönündeki raporunu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım, üç araç geçti, o şekilde yola çıktım. Yolun ortasına geldiğim esnada motosikleti gördüm. Durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu, kaskı yoktu. Sadece maddi hasarlı kazaydı. Ölüm o esnada meydana gelmedi, orada yaralandı. Hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim, 'Ambulans çağırın' dedim ta ki polisler gelip beni karakola götürene kadar. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez." ifadelerini kullandı.

'Ehliyeti bile alınmadı'

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi ise beyanında, sanığın araba kullanmayı bilmediğini savunarak, "Üzgün olduğunu söylüyor ama benimle bir kere bile irtibat kurmadı. Oğlumun kaza yaptığı caddeden geçemiyorum. 10 aydır acımı yaşayamıyorum. Stresten kabuslar görüyorum. Ehliyeti bile alınmadı. Benim oğlumun canının hiç mi kıymeti yok. Yavuz Selim Öztürk'ten şikayetimi çekiyorum." şeklinde konuştu.

Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi

Savunma ve beyanların alınmasının ardından duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 26 Mayıs'a ertelendi.
Fatma Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ilk kez hakim karşısına çıktı
30 Ekim 2024, 18:14
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