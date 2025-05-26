https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/arastirma-sonuclari-ortaya-koydu-melanom-kadin-ve-erkeklerde-farkli-bolgelerde-goruluyor-1096518774.html

Araştırma sonuçları ortaya koydu: Melanom kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor

Araştırma sonuçları ortaya koydu: Melanom kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yapılan bir araştırma melanomun, kadın ve erkeklerde vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterdiğini ortaya koydu 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T12:17+0300

2025-05-26T12:17+0300

2025-05-26T12:17+0300

sağlik

araştırma

'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk)

cilt kanseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083693640_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_db3825b7ea657d765030b294aa7ae516.jpg

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nın bir tür cilt kanseri olan melanom üzerine yaptığı bir araştırma, kadın ve erkeklerde kıyafet tercihleri, beden ölçülerindeki farklılıklar ve saç şekilleri gibi etmenler nedeniyle farklı vücut bölgelerinde daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Yüzde 90'nının nedeni ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalma İngiltere'de 2018 ve 2022 yılları arasındaki verilerin incelendiği araştırmada melanom vakalarının neredeyse yüzde 90'ının ultraviyole ışınlara aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı ortaya konuldu.Araştırmada, kadınlar ile erkeklerin vücutlarının farklı bölgelerinde melanoma yakalanmaya eğilimli oldukları görüldü.Kıyafet seçimleri etkiliyorErkeklerdeki her 10 melanom vakasından 4'üne sırt, göğüs, karın dahil olmak üzere gövde kısmında, kadınlardaki vakaların 3'te birinden fazlasına ise bel ile ayaklar arasındaki bölgelerde rastlandığı belirlenen araştırmada, bunun sebebinin kadınlar ile erkekler arasındaki giyim farklılıkları olabileceği bildirildi.Kıyafet tercihlerindeki farklılıklar nedeniyle güneşin zararlı ışınlarına erkeklerin gövdelerinde, kadınların ise vücutlarının alt bölümünde daha çok maruz kaldıklarına işaret edildi.Erkeklerde daha çok kafa ve boyun bölgesinde Fizyolojik farklılıkların da melanomun kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde daha çok gelişmesine neden olabileceği, erkeklerin üst gövdelerinin kadınlara oranla daha büyük, kadınların ise vücutlarının alt kısmının daha fazla yüzey alanına sahip olduğu belirtildi.Saçın güneşin zararlı ışınlarından koruduğu, erkeklerin melanoma kafa ve boyun bölgelerinde kadınlara oranla yaklaşık iki kat daha fazla yakalanma riskinin bulunduğu tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/fazla-cevremiz-yok-demis-kanseri-yenen-oglu-icin-cagri-yapmisti-binlerce-kisi-balonlari-ali-asaf-1096496856.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), cilt kanseri