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Araştırma sonuçları ortaya koydu: Melanom kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor
Araştırma sonuçları ortaya koydu: Melanom kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yapılan bir araştırma melanomun, kadın ve erkeklerde vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterdiğini ortaya koydu 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T12:17+0300
2025-05-26T12:17+0300
sağlik
araştırma
'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk)
cilt kanseri
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İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nın bir tür cilt kanseri olan melanom üzerine yaptığı bir araştırma, kadın ve erkeklerde kıyafet tercihleri, beden ölçülerindeki farklılıklar ve saç şekilleri gibi etmenler nedeniyle farklı vücut bölgelerinde daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Yüzde 90'nının nedeni ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalma İngiltere'de 2018 ve 2022 yılları arasındaki verilerin incelendiği araştırmada melanom vakalarının neredeyse yüzde 90'ının ultraviyole ışınlara aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı ortaya konuldu.Araştırmada, kadınlar ile erkeklerin vücutlarının farklı bölgelerinde melanoma yakalanmaya eğilimli oldukları görüldü.Kıyafet seçimleri etkiliyorErkeklerdeki her 10 melanom vakasından 4'üne sırt, göğüs, karın dahil olmak üzere gövde kısmında, kadınlardaki vakaların 3'te birinden fazlasına ise bel ile ayaklar arasındaki bölgelerde rastlandığı belirlenen araştırmada, bunun sebebinin kadınlar ile erkekler arasındaki giyim farklılıkları olabileceği bildirildi.Kıyafet tercihlerindeki farklılıklar nedeniyle güneşin zararlı ışınlarına erkeklerin gövdelerinde, kadınların ise vücutlarının alt bölümünde daha çok maruz kaldıklarına işaret edildi.Erkeklerde daha çok kafa ve boyun bölgesinde Fizyolojik farklılıkların da melanomun kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde daha çok gelişmesine neden olabileceği, erkeklerin üst gövdelerinin kadınlara oranla daha büyük, kadınların ise vücutlarının alt kısmının daha fazla yüzey alanına sahip olduğu belirtildi.Saçın güneşin zararlı ışınlarından koruduğu, erkeklerin melanoma kafa ve boyun bölgelerinde kadınlara oranla yaklaşık iki kat daha fazla yakalanma riskinin bulunduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/fazla-cevremiz-yok-demis-kanseri-yenen-oglu-icin-cagri-yapmisti-binlerce-kisi-balonlari-ali-asaf-1096496856.html
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araştırma, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), cilt kanseri
araştırma, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), cilt kanseri

Araştırma sonuçları ortaya koydu: Melanom kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor

12:17 26.05.2025
© NASANASA, Güneş patlamasını görüntüledi
NASA, Güneş patlamasını görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© NASA
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İngiltere'de yapılan bir araştırma melanomun, kadın ve erkeklerde vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterdiğini ortaya koydu
İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nın bir tür cilt kanseri olan melanom üzerine yaptığı bir araştırma, kadın ve erkeklerde kıyafet tercihleri, beden ölçülerindeki farklılıklar ve saç şekilleri gibi etmenler nedeniyle farklı vücut bölgelerinde daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Yüzde 90'nının nedeni ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalma

İngiltere'de 2018 ve 2022 yılları arasındaki verilerin incelendiği araştırmada melanom vakalarının neredeyse yüzde 90'ının ultraviyole ışınlara aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı ortaya konuldu.
Araştırmada, kadınlar ile erkeklerin vücutlarının farklı bölgelerinde melanoma yakalanmaya eğilimli oldukları görüldü.

Kıyafet seçimleri etkiliyor

Erkeklerdeki her 10 melanom vakasından 4'üne sırt, göğüs, karın dahil olmak üzere gövde kısmında, kadınlardaki vakaların 3'te birinden fazlasına ise bel ile ayaklar arasındaki bölgelerde rastlandığı belirlenen araştırmada, bunun sebebinin kadınlar ile erkekler arasındaki giyim farklılıkları olabileceği bildirildi.
Kıyafet tercihlerindeki farklılıklar nedeniyle güneşin zararlı ışınlarına erkeklerin gövdelerinde, kadınların ise vücutlarının alt bölümünde daha çok maruz kaldıklarına işaret edildi.

Erkeklerde daha çok kafa ve boyun bölgesinde

Fizyolojik farklılıkların da melanomun kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde daha çok gelişmesine neden olabileceği, erkeklerin üst gövdelerinin kadınlara oranla daha büyük, kadınların ise vücutlarının alt kısmının daha fazla yüzey alanına sahip olduğu belirtildi.
Saçın güneşin zararlı ışınlarından koruduğu, erkeklerin melanoma kafa ve boyun bölgelerinde kadınlara oranla yaklaşık iki kat daha fazla yakalanma riskinin bulunduğu tespit edildi.
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