https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/unlu-tatil-sitesi-duyurdu-kurban-bayraminda-en-cok-tercih-edilen-yerler-belli-oldu-1096531492.html

Ünlü tatil sitesi duyurdu: Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen yerler belli oldu

Ünlü tatil sitesi duyurdu: Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen yerler belli oldu

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen tatil beldesi yüzde 27’lik oranla Alanya oldu. Tatil süresinin kısa olması nedeniyle 3 gece 4 günlük paketler öne... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T17:15+0300

2025-05-26T17:15+0300

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Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen destinasyon turizm başkenti Antalya oldu.Kurban Bayramı tatiline yönelik ön rezervasyon verileri açıklandı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyon yüzde 27 oranıyla Alanya oldu. Side yüzde 16'yla ikinci, Kemer ise yüzde 13'le üçüncü sırada yer aldı. Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle konaklamalar genellikle 3 gece 4 gün olarak planlandı. Tatilciler, deniz, kum ve güneş odaklı kısa süreli paketlere yoğun ilgi gösterdi. Otellerde her şey dahil paketinin en çok tercih edilen konsept olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kabine-toplantisi-bugun-var-mi-kurban-bayrami-tatil-suresi-yeniden-masaya-gelecek-mi-1096511482.html

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