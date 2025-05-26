https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/unlu-tatil-sitesi-duyurdu-kurban-bayraminda-en-cok-tercih-edilen-yerler-belli-oldu-1096531492.html
Ünlü tatil sitesi duyurdu: Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen yerler belli oldu
Ünlü tatil sitesi duyurdu: Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen yerler belli oldu
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen tatil beldesi yüzde 27’lik oranla Alanya oldu. Tatil süresinin kısa olması nedeniyle 3 gece 4 günlük paketler öne... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T17:15+0300
2025-05-26T17:15+0300
2025-05-26T17:15+0300
türki̇ye
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tatil
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resmi tatil konutu
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Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen destinasyon turizm başkenti Antalya oldu.Kurban Bayramı tatiline yönelik ön rezervasyon verileri açıklandı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyon yüzde 27 oranıyla Alanya oldu. Side yüzde 16'yla ikinci, Kemer ise yüzde 13'le üçüncü sırada yer aldı. Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle konaklamalar genellikle 3 gece 4 gün olarak planlandı. Tatilciler, deniz, kum ve güneş odaklı kısa süreli paketlere yoğun ilgi gösterdi. Otellerde her şey dahil paketinin en çok tercih edilen konsept olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kabine-toplantisi-bugun-var-mi-kurban-bayrami-tatil-suresi-yeniden-masaya-gelecek-mi-1096511482.html
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Ünlü tatil sitesi duyurdu: Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen yerler belli oldu
Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen tatil beldesi yüzde 27’lik oranla Alanya oldu. Tatil süresinin kısa olması nedeniyle 3 gece 4 günlük paketler öne çıkarken, Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğun talep gözlemlendi. Tatilciler, deniz, kum ve güneşle bayramı birleştirerek verimli bir mola tercih etti.
Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen destinasyon turizm başkenti Antalya oldu.
Kurban Bayramı tatiline yönelik ön rezervasyon verileri açıklandı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyon yüzde 27 oranıyla Alanya oldu. Side yüzde 16'yla ikinci, Kemer ise yüzde 13'le üçüncü sırada yer aldı.
Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle konaklamalar genellikle 3 gece 4 gün olarak planlandı. Tatilciler, deniz, kum ve güneş odaklı kısa süreli paketlere yoğun ilgi gösterdi. Otellerde her şey dahil paketinin en çok tercih edilen konsept olduğu ifade edildi.