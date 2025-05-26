https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kabine-toplantisi-bugun-var-mi-kurban-bayrami-tatil-suresi-yeniden-masaya-gelecek-mi-1096511482.html

Kabine Toplantısı bugün var mı? Kurban Bayramı tatil süresi yeniden masaya gelecek mi?

Kabine Toplantısı bugün var mı? Kurban Bayramı tatil süresi yeniden masaya gelecek mi?

Sputnik Türkiye

kurban bayramı tatili

2025-05-26T10:18+0300

2025-05-26T10:18+0300

2025-05-26T10:18+0300

poli̇ti̇ka

kabine toplantısı

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Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. 10. Yargı Paketi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye konularının ele alınması beklene toplantının tarihi için araştırmalar sürüyor. Bugün Kabine Toplantısı var mı?12 Mayıs'ın ardından 26 Mayıs Pazartesi düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı yerine, AK Parti MKYK toplantısı gerçekleşecek. Kabine bu hafta toplanacak mı?Kabine Toplantısı belirli aralıklarla düzenleniyor. 12 Mayıs ardından yeni toplantının 26 Mayıs Pazartesi yapılması bekleniyordu ancak bu tarihte AK Parti MKYK toplantısı olacak. Toplantı tarihine dair resmi açıklama bulunmuyor. Ancak bu hafta içinde saat 16:00 sıralarında Kabine Toplantısı olması bekleniyor.Kurban Bayramı tatili uzayacak mı?Toplantının ana gündem maddeleri arasında; ''Terörsüz Türkiye'', enflasyonla mücadele, Yargı Paketi, Ukrayna - Rusya gerginliği, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yer alması öngörülüyor.Öte yandan Kurban Bayramı tatil süresi hakkında da değerlendirme yapılması için beklenti oluşmuştu. Konuya dair İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamada bulundu; "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kurban-bayrami-tatili-belli-oldu-tatil-ne-zaman-basliyor-kac-gun-tatil-yapilacak-1096454277.html

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