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Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber: Trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber: Trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke yolunda kaza geçirdi. Arabası hurdaya dönen Sezer, ölümden döndü. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T11:15+0300
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şerif sezer
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Muğla Milas yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ünlü oyuncu Şerif Sezer’in içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada Sezer'in içinde bulunduğu araç hurdaya dönerken ünlü oyuncu hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Karşı yönden gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybettiBodrum istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in içinde bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek şeridine geçmesiyle çarpışma meydana geldi. Kazada sürücü Ş.A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çarpışmanın etkisiyle Milas-Söke karayolu’nun Milas yönü bir süre trafiğe tamamen kapandı. Trafik ekipleri, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.Sezer'in sağlık durumu iyiYaralı sürücü Ş.A., sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan Şerif Sezer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun, olay yerine çağırdığı bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yolculuğuna devam ettiği öğrenildi.
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milas, bodrum, şerif sezer, trafik kazası
milas, bodrum, şerif sezer, trafik kazası

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber: Trafik kazası geçirdi

11:15 26.05.2025
Şerif Sezer sosyal medya
Şerif Sezer sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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Ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke yolunda kaza geçirdi. Arabası hurdaya dönen Sezer, ölümden döndü.
Muğla Milas yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ünlü oyuncu Şerif Sezer’in içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada Sezer'in içinde bulunduğu araç hurdaya dönerken ünlü oyuncu hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Karşı yönden gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybetti

Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in içinde bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek şeridine geçmesiyle çarpışma meydana geldi. Kazada sürücü Ş.A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
Antalya
© Orhan Çiçek
Çarpışmanın etkisiyle Milas-Söke karayolu’nun Milas yönü bir süre trafiğe tamamen kapandı. Trafik ekipleri, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sezer'in sağlık durumu iyi

Yaralı sürücü Ş.A., sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan Şerif Sezer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun, olay yerine çağırdığı bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yolculuğuna devam ettiği öğrenildi.
Isparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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