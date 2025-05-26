https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/unlu-oyuncu-serif-sezerden-korkutan-haber-trafik-kazasi-gecirdi--1096515739.html

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber: Trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber: Trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke yolunda kaza geçirdi. Arabası hurdaya dönen Sezer, ölümden döndü. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T11:15+0300

2025-05-26T11:15+0300

2025-05-26T11:15+0300

yaşam

milas

bodrum

şerif sezer

trafik kazası

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Muğla Milas yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ünlü oyuncu Şerif Sezer’in içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada Sezer'in içinde bulunduğu araç hurdaya dönerken ünlü oyuncu hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Karşı yönden gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybettiBodrum istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in içinde bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek şeridine geçmesiyle çarpışma meydana geldi. Kazada sürücü Ş.A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çarpışmanın etkisiyle Milas-Söke karayolu’nun Milas yönü bir süre trafiğe tamamen kapandı. Trafik ekipleri, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.Sezer'in sağlık durumu iyiYaralı sürücü Ş.A., sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan Şerif Sezer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun, olay yerine çağırdığı bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yolculuğuna devam ettiği öğrenildi.

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milas, bodrum, şerif sezer, trafik kazası