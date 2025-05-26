https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/israil-gazzede-bir-okulu-hedef-aldi-aralarinda-cocuklarin-da-oldugu-25-filistinli-oldu-1096508244.html

İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı: Aralarında çocukların da olduğu 25 Filistinli öldü

İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı: Aralarında çocukların da olduğu 25 Filistinli öldü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurması sonucu 6’sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T07:52+0300

2025-05-26T07:52+0300

2025-05-26T08:00+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

filistin

gazze

gazze sağlık bakanlığı

i̇srail

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Al-Jazeera televizyonunun aktardığına göre, İsrail ordusu sabah erken saatlerinde Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırı sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.Filistinli sağlık uzmanlarına dayandırılan haberde, ölenler arasında 6 çocuğun olduğu kaydedildi.Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İsrail’in saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana, Gazze Şeridi’nde en az 3 bin 700 kişini hayatını kaybederken 10 bin 700’den fazla kişi de yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/malta-filistini-devlet-olarak-taniyacagini-duyurdu-1096505676.html

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gazze

i̇srail

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ortadoğu, filistin, gazze, gazze sağlık bakanlığı, i̇srail