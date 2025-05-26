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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/israil-gazzede-bir-okulu-hedef-aldi-aralarinda-cocuklarin-da-oldugu-25-filistinli-oldu-1096508244.html
İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı: Aralarında çocukların da olduğu 25 Filistinli öldü
İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı: Aralarında çocukların da olduğu 25 Filistinli öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurması sonucu 6’sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T07:52+0300
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i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
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Al-Jazeera televizyonunun aktardığına göre, İsrail ordusu sabah erken saatlerinde Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırı sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.Filistinli sağlık uzmanlarına dayandırılan haberde, ölenler arasında 6 çocuğun olduğu kaydedildi.Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İsrail’in saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana, Gazze Şeridi’nde en az 3 bin 700 kişini hayatını kaybederken 10 bin 700’den fazla kişi de yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/malta-filistini-devlet-olarak-taniyacagini-duyurdu-1096505676.html
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ortadoğu, filistin, gazze, gazze sağlık bakanlığı, i̇srail
ortadoğu, filistin, gazze, gazze sağlık bakanlığı, i̇srail

İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı: Aralarında çocukların da olduğu 25 Filistinli öldü

07:52 26.05.2025 (güncellendi: 08:00 26.05.2025)
© AA / Dawoud Abo Alkasİsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, el-Ehli (Baptist) Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, el-Ehli (Baptist) Hastanesi'ne getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA / Dawoud Abo Alkas
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İsrail ordusunun Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurması sonucu 6’sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Al-Jazeera televizyonunun aktardığına göre, İsrail ordusu sabah erken saatlerinde Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırı sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistinli sağlık uzmanlarına dayandırılan haberde, ölenler arasında 6 çocuğun olduğu kaydedildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İsrail’in saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana, Gazze Şeridi’nde en az 3 bin 700 kişini hayatını kaybederken 10 bin 700’den fazla kişi de yaralandı.
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