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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ukrayna-artik-abd-icin-bir-oncelik-degil-1096513671.html
‘Ukrayna artık ABD için bir öncelik değil’
‘Ukrayna artık ABD için bir öncelik değil’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD için bir öncelik olan Ukrayna’nın şimdi silah için mücadele eden birkaç potansiyel alıcıdan biri haline geldiği... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:49+0300
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Londra merkezli The Economist dergisi, Ukrayna’nın artık ABD için öncelik olmaktan çıktığını ve sadece potansiyel silah alıcısı haline geldiğini yazdı.Kiev’in Patriot hava savunma füze sistemi için Washington'a “ne gerekiyorsa” para ödemeye hazır olduğuna dikkat çekilen yazıda, ancak ABD’nin Ukraynalı yetkililerin taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.Ukrayna hava savunma sisteminin Rus insansız hava araçlarıyla baş etmekte zorlandığı ifade edilirken Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ateşkesin sağlanmaması durumunda, Ukraynalı hava savunma birimlerinin tasarruf amacıyla füzelerin sayısını azaltmak zorunda kalacağı vurgulandı.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/trump-zelenskiye-ates-puskurdu-agzindan-cikanlar-sorunlara-yol-aciyor-1096512449.html
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abd, ukrayna, patriot, rusya, the economist, nato
abd, ukrayna, patriot, rusya, the economist, nato

‘Ukrayna artık ABD için bir öncelik değil’

10:49 26.05.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD için bir öncelik olan Ukrayna’nın şimdi silah için mücadele eden birkaç potansiyel alıcıdan biri haline geldiği belirtildi.
Londra merkezli The Economist dergisi, Ukrayna’nın artık ABD için öncelik olmaktan çıktığını ve sadece potansiyel silah alıcısı haline geldiğini yazdı.
Kiev’in Patriot hava savunma füze sistemi için Washington'a “ne gerekiyorsa” para ödemeye hazır olduğuna dikkat çekilen yazıda, ancak ABD’nin Ukraynalı yetkililerin taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.
Ukrayna hava savunma sisteminin Rus insansız hava araçlarıyla baş etmekte zorlandığı ifade edilirken Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ateşkesin sağlanmaması durumunda, Ukraynalı hava savunma birimlerinin tasarruf amacıyla füzelerin sayısını azaltmak zorunda kalacağı vurgulandı.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
President Donald Trump, right, meets with Ukraine's Volodymyr Zelensky in the Oval Office at the White House, Friday, Feb. 28, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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