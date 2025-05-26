https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ukrayna-artik-abd-icin-bir-oncelik-degil-1096513671.html
‘Ukrayna artık ABD için bir öncelik değil’
‘Ukrayna artık ABD için bir öncelik değil’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD için bir öncelik olan Ukrayna’nın şimdi silah için mücadele eden birkaç potansiyel alıcıdan biri haline geldiği... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:49+0300
2025-05-26T10:49+0300
2025-05-26T10:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
patriot
rusya
the economist
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
Londra merkezli The Economist dergisi, Ukrayna’nın artık ABD için öncelik olmaktan çıktığını ve sadece potansiyel silah alıcısı haline geldiğini yazdı.Kiev’in Patriot hava savunma füze sistemi için Washington'a “ne gerekiyorsa” para ödemeye hazır olduğuna dikkat çekilen yazıda, ancak ABD’nin Ukraynalı yetkililerin taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.Ukrayna hava savunma sisteminin Rus insansız hava araçlarıyla baş etmekte zorlandığı ifade edilirken Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ateşkesin sağlanmaması durumunda, Ukraynalı hava savunma birimlerinin tasarruf amacıyla füzelerin sayısını azaltmak zorunda kalacağı vurgulandı.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/trump-zelenskiye-ates-puskurdu-agzindan-cikanlar-sorunlara-yol-aciyor-1096512449.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, patriot, rusya, the economist, nato
abd, ukrayna, patriot, rusya, the economist, nato
‘Ukrayna artık ABD için bir öncelik değil’
Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD için bir öncelik olan Ukrayna’nın şimdi silah için mücadele eden birkaç potansiyel alıcıdan biri haline geldiği belirtildi.
Londra merkezli The Economist dergisi, Ukrayna’nın artık ABD için öncelik olmaktan çıktığını ve sadece potansiyel silah alıcısı haline geldiğini yazdı.
Kiev’in Patriot hava savunma füze sistemi için Washington'a “ne gerekiyorsa” para ödemeye hazır olduğuna dikkat çekilen yazıda, ancak ABD’nin Ukraynalı yetkililerin taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.
Ukrayna hava savunma sisteminin Rus insansız hava araçlarıyla baş etmekte zorlandığı ifade edilirken Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ateşkesin sağlanmaması durumunda, Ukraynalı hava savunma birimlerinin tasarruf amacıyla füzelerin sayısını azaltmak zorunda kalacağı vurgulandı.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.