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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/turk-diplomatik-kaynak-rusya-ukrayna-muzakereleri-icin-perde-arkasi-surec-devam-ediyor-1096513289.html
Türk diplomatik kaynak: Rusya-Ukrayna müzakereleri için perde arkası süreç devam ediyor
Türk diplomatik kaynak: Rusya-Ukrayna müzakereleri için perde arkası süreç devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna'yı 3 yıl aradan sonra müzakere masasında buluşturan İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunun nerede ve ne zaman yapılacağı belirsizliğini... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:37+0300
2025-05-26T10:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
türkiye
haberler
vladimir medinskiy
ukrayna
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sputnik
müzakere
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Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelerin bir sonraki turunun Türkiye'de yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığı ancak perde arkası sürecin devam ettiği belirtildi.Sputnik'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, "Müzakerelerin tam olarak nerede yapılacağı konusunda henüz netlik yok. İstanbul, elbette uygun, denenmiş ve kendini ispat eden bir müzakere platformu. Sahne arkası müzakere süreci yürütülüyor ancak şimdilik somut bir şey yok" dedi.Diplomatik kaynak, müzakerelerin Türkiye'de, özellikle İstanbul'da yapılıp yapılamayacağına ilişkin soruya ise "Hiçbir şey dışlanamaz. Fakat Bu müzakerelerin tarihi ve yeriyle ilgili kararları biz vermiyoruz. Bu nedenle, bu soruyu müzakere sürecinin taraflarına yöneltmeniz daha iyi olur" yanıtını verdi.Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yasadışı yaptırımların belirli bir aşamada müzakere sürecinin konusu olabileceğini de kaydeden kaynak, her şeyin sürecin gidişatına bağlı olduğunu ve şimdilik bir tahminde bulunmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriRusya ve Ukrayna heyetleri, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle 16 Mayıs'ta İstanbul'da 3 yıl aranın ardından ilk kez müzakere masasına oturmuştu.Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki müzakerenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti.Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/simonyandan-esir-takasi-yorumu-istanbuldaki-muzakerelerin-ana-sonucu-1096500463.html
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türkiye, haberler, vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, sputnik, müzakere, dolmabahçe çalışma ofisi
türkiye, haberler, vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, sputnik, müzakere, dolmabahçe çalışma ofisi

Türk diplomatik kaynak: Rusya-Ukrayna müzakereleri için perde arkası süreç devam ediyor

10:37 26.05.2025
rusya ukrayna türkiye dolmabahçe
rusya ukrayna türkiye dolmabahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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Rusya ve Ukrayna'yı 3 yıl aradan sonra müzakere masasında buluşturan İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunun nerede ve ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.
Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelerin bir sonraki turunun Türkiye'de yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığı ancak perde arkası sürecin devam ettiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, "Müzakerelerin tam olarak nerede yapılacağı konusunda henüz netlik yok. İstanbul, elbette uygun, denenmiş ve kendini ispat eden bir müzakere platformu. Sahne arkası müzakere süreci yürütülüyor ancak şimdilik somut bir şey yok" dedi.

Diplomatik kaynak, müzakerelerin Türkiye'de, özellikle İstanbul'da yapılıp yapılamayacağına ilişkin soruya ise "Hiçbir şey dışlanamaz. Fakat Bu müzakerelerin tarihi ve yeriyle ilgili kararları biz vermiyoruz. Bu nedenle, bu soruyu müzakere sürecinin taraflarına yöneltmeniz daha iyi olur" yanıtını verdi.

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yasadışı yaptırımların belirli bir aşamada müzakere sürecinin konusu olabileceğini de kaydeden kaynak, her şeyin sürecin gidişatına bağlı olduğunu ve şimdilik bir tahminde bulunmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle 16 Mayıs'ta İstanbul'da 3 yıl aranın ardından ilk kez müzakere masasına oturmuştu.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki müzakerenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti.

Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.

Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı.
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Simonyan'dan esir takası yorumu: İstanbul'daki müzakerelerin ana sonucu
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