https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/texas-18-yas-alti-sosyal-medya-yasagi-2025-abd-1096528968.html

ABD'nin Texas eyaletinde de 18 yaş altına sosyal medya tamamen yasaklanıyor: 50 bin dolar cezası olacak

ABD'nin Texas eyaletinde de 18 yaş altına sosyal medya tamamen yasaklanıyor: 50 bin dolar cezası olacak

Sputnik Türkiye

Austin - Texas Eyalet Meclisi, 18 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan kapsamlı yasa tasarısını onayladı. Vali Greg... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T16:14+0300

2025-05-26T16:14+0300

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ABD'de, Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat gibi platformların 18 yaşından küçük kullanıcılardan ebeveyn onayı ve kimlik doğrulaması talep etmesini zorunlu kılınıyor. Texas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, eyaletteki gençlerin yüzde 78'i günde 5 saatten fazla sosyal medya kullanıyor.Cumhuriyetçi Milletvekili Jared Patterson, tasarının çocuk psikolojisi ve siber zorbalık vakalarını azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Yasa, platformları 50 bin dolar cezayla karşı karşıya bırakabilir.Texas Eyalet Meclisi, 18 yaş altı bireylerin sosyal medya erişimini sınırlayan HB 2319 sayılı yasa tasarısını 89-12 oyla kabul etti. Tasarı, Texas Senatosu'nda da onaylanarak Vali Greg Abbott'ın masasına ulaştı.Republican Party milletvekilleri tarafından desteklenen yasa, Meta, ByteDance ve Twitter gibi şirketleri doğrudan etkileyecek. Platformlar, yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda kalacak.Ebeveyn onayı zorunlu hale geliyorYeni düzenlemeye göre, 18 yaş altı kullanıcılar sosyal medya hesabı açmak için ebeveyn izni almak zorunda. Ayrıca platformlar, kimlik belgesi kontrolü yapacak.Texas Çocuk Koruma Servisi Müdürü Amanda Simpson: "Bu yasa, çocuklarımızı dijital predatörlerden ve zararlı içeriklerden koruyacak" dedi.Sosyal medya şirketlerinden tepki geldiMeta Sözcüsü Jennifer Pallotta, yasanın anayasal haklarla çelişebileceğini belirterek: "Teknoloji çözümleri yerine yasaklar getirilmesi endişe verici" açıklamasında bulundu.TikTok ise Austin'deki hukuk bürosu aracılığıyla yasaya itiraz edeceğini duyurdu.Benzer yasalar diğer eyaletlerde de gündemdeFlorida, Utah ve Arkansas eyaletleri de benzer sosyal medya düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Kaliforniya ise daha liberal bir yaklaşım benimsiyor.Amerikan Sivil Liberties Birliği (ACLU) Texas şubesi, yasaya karşı federal mahkemeye başvuru hazırlığında.Uzmanlardan uyarı: Uygulamada sorunlar olabilirTexas Üniversitesi dijital medya uzmanı Dr. Sarah Chen: "Yaş doğrulama sistemleri gizlilik riskleri taşıyor. Çocukların kişisel verileri tehlikeye girebilir" diye uyardı.Austin merkezli siber güvenlik şirketi SecureKids'in CEO'su Mike Rodriguez ise yasayı desteklediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/3-yasindayken-guney-korede-kaybolan-cocuk-50-yil-sonra-osloda-bulundu-oglumu-caldilar-norvece-1096528188.html

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