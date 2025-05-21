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Sosyal medyada konut alımı ya da kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na dikkat: Sakın para göndermeyin
Sosyal medyada konut alımı ya da kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na dikkat: Sakın para göndermeyin
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden konut alımı ve kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na karşı uzmanı uyardı ve evi görmeden asla para göndermeyin, yetki... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T12:01+0300
2025-05-21T12:01+0300
ekonomi̇
konut
kiralama
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
tüketiciler birliği genel başkanı mahmut şahin
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Yaz aylarında gayrimenkul satışı ve kiralamada artış yaşanırken, dolandırıcılar da harekete geçti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, sosyal medyada görseli paylaşılarak satışa veya kiraya sunulan konutlarda "kapora dolandırıcılığı"na karşı uyarılarda bulunarak, "Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına dikkat edelim, uzak duralım, yetki belgesini ısrarla soralım. Göstermiyorlarsa uzaklaşalım" dedi. Evi görmeden asla para göndermeyinBazı dolandırıcıların kendilerine ait olmayan konutları internetten temin ettikleri görsellerle sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Şahin, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istediklerini dile getirdi.Şahin, konut kiralarında yaşanan artışın dolandırıcılar için fırsat oluşturduğunu belirterek, tüketicilerin konut kira ve satış işlemlerinde evi görmeden uzaktan para göndermemeleri gerektiğini vurguladı. Konut kira ve satış işlemlerinin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan kişilerle yapılması gerektiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:Yetki belgesini göstermiyorsa uzaklaşınŞahin, kiralanacak veya satın alınacak yerin iyi araştırılması gerektiğine değinerek, aracı kişinin de yetkili olup olmadığının önemli olduğuna işaret etti. Tüketicinin ön ödeme yaparken ciddi meblağlar ödediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:"Bir yeri kiralayacak ya da satın alacaksak, bize evi gösteren ve kapıyı açan kişiye, 'Acaba bu yetkili mi ya da sahibi mi?' diye soru sormaktan çekinmeyin çünkü vereceğiniz para ciddi bir ücret. 'Yetkiniz var mı, kartınızı veya yetki belgenizi görebilir miyim ya da işletmenize gidebilir miyiz?' gibi soruları sormanızda mahsur yok. Eğer sormazsanız başınız ağrıyacak. Bu bir artıdır çünkü piyasada bir sürü belgesi olmayan satıcı var. Belgesi olan rahatlıkla size gösterir. Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına dikkat edelim, uzak duralım, yetki belgesini ısrarla soralım. Göstermiyorlarsa uzaklaşalım."
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konut, kiralama, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tüketiciler birliği genel başkanı mahmut şahin
konut, kiralama, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tüketiciler birliği genel başkanı mahmut şahin

Sosyal medyada konut alımı ya da kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na dikkat: Sakın para göndermeyin

12:01 21.05.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA
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Sosyal medya üzerinden konut alımı ve kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na karşı uzmanı uyardı ve evi görmeden asla para göndermeyin, yetki belgesini sorun
Yaz aylarında gayrimenkul satışı ve kiralamada artış yaşanırken, dolandırıcılar da harekete geçti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, sosyal medyada görseli paylaşılarak satışa veya kiraya sunulan konutlarda "kapora dolandırıcılığı"na karşı uyarılarda bulunarak, "Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına dikkat edelim, uzak duralım, yetki belgesini ısrarla soralım. Göstermiyorlarsa uzaklaşalım" dedi.

Evi görmeden asla para göndermeyin

Bazı dolandırıcıların kendilerine ait olmayan konutları internetten temin ettikleri görsellerle sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Şahin, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istediklerini dile getirdi.
Şahin, konut kiralarında yaşanan artışın dolandırıcılar için fırsat oluşturduğunu belirterek, tüketicilerin konut kira ve satış işlemlerinde evi görmeden uzaktan para göndermemeleri gerektiğini vurguladı. Konut kira ve satış işlemlerinin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan kişilerle yapılması gerektiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Artık satış ve kiraya verme yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığında. Sertifika ve belge alanlarla olacaktır. Onun dışında bu işlemi birileriyle yaparsanız dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Sosyal medyadan asla konut alımı ya da kiralamaya dönük kapora vermeye yeltenmeyin. Bunun sonu kesinlikle dolandırıcılıktır ve paranızı verdiğinizle kalırsınız. Sosyal medya üzerinden yakalanması da çok mümkün değil. Eğer bir yeri kiralayacaksak ya da satın alacaksak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Sorgulama (TTBS) sisteminden muhatap olduğumuz kişinin belge alıp almadığını kontrol edebiliriz. Önce kim olduğunu, sonra belgesi var mı yok mu onu öğreneceğiz. Ardından gönül rahatlığıyla kaporamızı verelim, işlemi yaptıralım. Eğer belgesi yoksa büyük ihtimalle dolandırıcıdır. Aksi halde çok başınız ağrır, muhatap da bulamazsınız."


Yetki belgesini göstermiyorsa uzaklaşın

Şahin, kiralanacak veya satın alınacak yerin iyi araştırılması gerektiğine değinerek, aracı kişinin de yetkili olup olmadığının önemli olduğuna işaret etti. Tüketicinin ön ödeme yaparken ciddi meblağlar ödediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"Bir yeri kiralayacak ya da satın alacaksak, bize evi gösteren ve kapıyı açan kişiye, 'Acaba bu yetkili mi ya da sahibi mi?' diye soru sormaktan çekinmeyin çünkü vereceğiniz para ciddi bir ücret. 'Yetkiniz var mı, kartınızı veya yetki belgenizi görebilir miyim ya da işletmenize gidebilir miyiz?' gibi soruları sormanızda mahsur yok. Eğer sormazsanız başınız ağrıyacak. Bu bir artıdır çünkü piyasada bir sürü belgesi olmayan satıcı var. Belgesi olan rahatlıkla size gösterir. Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına dikkat edelim, uzak duralım, yetki belgesini ısrarla soralım. Göstermiyorlarsa uzaklaşalım."
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