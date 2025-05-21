https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sosyal-medyada-konut-alimi-ya-da-kiralama-islemlerinde-kapora-dolandiriciligina-dikkat-sakin-para-1096389422.html

Sosyal medyada konut alımı ya da kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na dikkat: Sakın para göndermeyin

Sosyal medyada konut alımı ya da kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na dikkat: Sakın para göndermeyin

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinden konut alımı ve kiralama işlemlerinde 'kapora dolandırıcılığı'na karşı uzmanı uyardı ve evi görmeden asla para göndermeyin, yetki... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T12:01+0300

2025-05-21T12:01+0300

2025-05-21T12:01+0300

ekonomi̇

konut

kiralama

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

tüketiciler birliği genel başkanı mahmut şahin

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Yaz aylarında gayrimenkul satışı ve kiralamada artış yaşanırken, dolandırıcılar da harekete geçti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, sosyal medyada görseli paylaşılarak satışa veya kiraya sunulan konutlarda "kapora dolandırıcılığı"na karşı uyarılarda bulunarak, "Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına dikkat edelim, uzak duralım, yetki belgesini ısrarla soralım. Göstermiyorlarsa uzaklaşalım" dedi. Evi görmeden asla para göndermeyinBazı dolandırıcıların kendilerine ait olmayan konutları internetten temin ettikleri görsellerle sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Şahin, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istediklerini dile getirdi.Şahin, konut kiralarında yaşanan artışın dolandırıcılar için fırsat oluşturduğunu belirterek, tüketicilerin konut kira ve satış işlemlerinde evi görmeden uzaktan para göndermemeleri gerektiğini vurguladı. Konut kira ve satış işlemlerinin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan kişilerle yapılması gerektiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:Yetki belgesini göstermiyorsa uzaklaşınŞahin, kiralanacak veya satın alınacak yerin iyi araştırılması gerektiğine değinerek, aracı kişinin de yetkili olup olmadığının önemli olduğuna işaret etti. Tüketicinin ön ödeme yaparken ciddi meblağlar ödediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:"Bir yeri kiralayacak ya da satın alacaksak, bize evi gösteren ve kapıyı açan kişiye, 'Acaba bu yetkili mi ya da sahibi mi?' diye soru sormaktan çekinmeyin çünkü vereceğiniz para ciddi bir ücret. 'Yetkiniz var mı, kartınızı veya yetki belgenizi görebilir miyim ya da işletmenize gidebilir miyiz?' gibi soruları sormanızda mahsur yok. Eğer sormazsanız başınız ağrıyacak. Bu bir artıdır çünkü piyasada bir sürü belgesi olmayan satıcı var. Belgesi olan rahatlıkla size gösterir. Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına dikkat edelim, uzak duralım, yetki belgesini ısrarla soralım. Göstermiyorlarsa uzaklaşalım."

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konut, kiralama, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tüketiciler birliği genel başkanı mahmut şahin