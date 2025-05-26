Tarihi gecede şov: Modric veda etti, Arda Güler başladı 'Real Madrid'in yeni kreatörü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 2. kez şampiyon
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pestisit ne zarar veri,r nasıl kaçınılır?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:10
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tarihi-gecede-sov-modric-veda-etti-arda-guler-basladi-real-madridin-yeni-kreatoru-1096517431.html
Tarihi gecede şov: Modric veda etti, Arda Güler başladı 'Real Madrid'in yeni kreatörü'
Tarihi gecede şov: Modric veda etti, Arda Güler başladı 'Real Madrid'in yeni kreatörü'
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Modric'in veda maçında Real Sociedad karşısında muhteşem performans sergiledi. İspanyol basınından övgü alan Türk yıldızın penaltı kazandırdığı maçta Mbappe'ye attığı paslar büyük beğeni topladı.
2025-05-26T11:46+0300
2025-05-26T11:46+0300
madrid
real madrid
la liga
luka modric
arda güler
carlo ancelotti
barcelona
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095635177_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_fa108d3af7f6a361b52c819b6fead188.jpg
Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı. Carlo Ancelotti ve Luka Modric'in veda maçında yaşanan duygusal anların yanı sıra, Arda Güler'in sergilediği performans gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.Arda Güler'den etkileyici performansKarşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Türk futbolcu, özellikle sağ kanatta gösterdiği teknik beceri ve oyun zekasıyla dikkat çekti. 38. dakikada takımına kazandırdığı penaltı ile maçın kaderini değiştiren Arda, Kylian Mbappe'ye yaptığı derinlemesine paslarla da övgü topladı.İspanyol basınından tam notİspanyol medyası, Arda Güler'in performansını 10 üzerinden 7-8 puan aralığında değerlendirdi. Öne çıkan yorumlar şu şekilde:Mundodeportivo: "Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti, ancak çok daha fazlasını sunabilir."Madridista Real: "Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk futbolcu'dan harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran oyuncu, Fransız yıldızın takımını 1-0 öne geçiren penaltıyı kazandırdı.""Asistleri i̇cat etmeyi seviyor" yorumuDefensa Central: Goal İspanya: Modric'in vedası gölgede kaldıLuka Modric'in Real Madrid formasıyla son maçında yaşanan duygusal anlar, Arda Güler'in performansıyla birlikte akıllarda yer etti. Hırvat maestro'nun 12 yıllık Madrid kariyeri sona erirken, genç Türk yetenek gelecek için umut verdi.Sezon sonu değerlendirmesiReal Madrid, bu sonuçla La Liga'yı 84 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Arda Güler'in sezon genelinde gösterdiği gelişim, Carlo Ancelotti'nin planlarında önemli bir yer edinmesine yardımcı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/real-madrid-duyurdu-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1096495854.html
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095635177_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_e99dbae93abe56e31fbf064cc91a5c3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
madrid, real madrid, la liga, luka modric, arda güler, carlo ancelotti, barcelona
madrid, real madrid, la liga, luka modric, arda güler, carlo ancelotti, barcelona

Tarihi gecede şov: Modric veda etti, Arda Güler başladı 'Real Madrid'in yeni kreatörü'

11:46 26.05.2025
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Real Madrid'ın La Liga son maçında Luka Modric'in vedası gölgede kaldı. Arda Güler'in Real Sociedad karşısındaki performansı İspanyol basınını büyüledi. Türk yıldız penaltı kazandırırken, Mbappe'ye attığı paslarla övgü topladı. "Zariflik ve yaratıcılık" yorumları geldi.
Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı. Carlo Ancelotti ve Luka Modric'in veda maçında yaşanan duygusal anların yanı sıra, Arda Güler'in sergilediği performans gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Arda Güler'den etkileyici performans

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Türk futbolcu, özellikle sağ kanatta gösterdiği teknik beceri ve oyun zekasıyla dikkat çekti. 38. dakikada takımına kazandırdığı penaltı ile maçın kaderini değiştiren Arda, Kylian Mbappe'ye yaptığı derinlemesine paslarla da övgü topladı.

İspanyol basınından tam not

İspanyol medyası, Arda Güler'in performansını 10 üzerinden 7-8 puan aralığında değerlendirdi. Öne çıkan yorumlar şu şekilde:
Mundodeportivo: "Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti, ancak çok daha fazlasını sunabilir."
Madridista Real: "Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk futbolcu'dan harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran oyuncu, Fransız yıldızın takımını 1-0 öne geçiren penaltıyı kazandırdı."

"Asistleri i̇cat etmeyi seviyor" yorumu

Defensa Central:
"Arda için sezonun sonu geçen yıl olduğu gibi muhteşemdi. Sağ kanatta başladı ve her atakta çok dikkatliydi. Asistleri 'icat etmeyi' seviyor. Örneğin Mbappe'ye ilk gol için attığı pas gibi."
Goal İspanya:
"Her türlü alanı bulup fırsat yarattı. Gerçekten hücum kalitesi var."

Modric'in vedası gölgede kaldı

Luka Modric'in Real Madrid formasıyla son maçında yaşanan duygusal anlar, Arda Güler'in performansıyla birlikte akıllarda yer etti. Hırvat maestro'nun 12 yıllık Madrid kariyeri sona erirken, genç Türk yetenek gelecek için umut verdi.

Sezon sonu değerlendirmesi

Real Madrid, bu sonuçla La Liga'yı 84 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Arda Güler'in sezon genelinde gösterdiği gelişim, Carlo Ancelotti'nin planlarında önemli bir yer edinmesine yardımcı oldu.
Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
SPOR
Real Madrid duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
Dün, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала