https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tarihi-gecede-sov-modric-veda-etti-arda-guler-basladi-real-madridin-yeni-kreatoru-1096517431.html

Tarihi gecede şov: Modric veda etti, Arda Güler başladı 'Real Madrid'in yeni kreatörü'

Tarihi gecede şov: Modric veda etti, Arda Güler başladı 'Real Madrid'in yeni kreatörü'

Sputnik Türkiye

Arda Güler, Modric'in veda maçında Real Sociedad karşısında muhteşem performans sergiledi. İspanyol basınından övgü alan Türk yıldızın penaltı kazandırdığı maçta Mbappe'ye attığı paslar büyük beğeni topladı.

2025-05-26T11:46+0300

2025-05-26T11:46+0300

2025-05-26T11:46+0300

madrid

real madrid

la liga

luka modric

arda güler

carlo ancelotti

barcelona

spor

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Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı. Carlo Ancelotti ve Luka Modric'in veda maçında yaşanan duygusal anların yanı sıra, Arda Güler'in sergilediği performans gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.Arda Güler'den etkileyici performansKarşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Türk futbolcu, özellikle sağ kanatta gösterdiği teknik beceri ve oyun zekasıyla dikkat çekti. 38. dakikada takımına kazandırdığı penaltı ile maçın kaderini değiştiren Arda, Kylian Mbappe'ye yaptığı derinlemesine paslarla da övgü topladı.İspanyol basınından tam notİspanyol medyası, Arda Güler'in performansını 10 üzerinden 7-8 puan aralığında değerlendirdi. Öne çıkan yorumlar şu şekilde:Mundodeportivo: "Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti, ancak çok daha fazlasını sunabilir."Madridista Real: "Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk futbolcu'dan harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran oyuncu, Fransız yıldızın takımını 1-0 öne geçiren penaltıyı kazandırdı.""Asistleri i̇cat etmeyi seviyor" yorumuDefensa Central: Goal İspanya: Modric'in vedası gölgede kaldıLuka Modric'in Real Madrid formasıyla son maçında yaşanan duygusal anlar, Arda Güler'in performansıyla birlikte akıllarda yer etti. Hırvat maestro'nun 12 yıllık Madrid kariyeri sona erirken, genç Türk yetenek gelecek için umut verdi.Sezon sonu değerlendirmesiReal Madrid, bu sonuçla La Liga'yı 84 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Arda Güler'in sezon genelinde gösterdiği gelişim, Carlo Ancelotti'nin planlarında önemli bir yer edinmesine yardımcı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/real-madrid-duyurdu-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1096495854.html

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madrid, real madrid, la liga, luka modric, arda güler, carlo ancelotti, barcelona