Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 2. kez şampiyon
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pestisit ne zarar veri,r nasıl kaçınılır?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:10
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-son-7-gun-geciken-zamli-odeyecek-1096511592.html
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek
Sputnik Türkiye
2025 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son tarih 2 Haziran Pazartesi. Ödeme yapmayanlara her gün yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Tek... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:09+0300
2025-05-26T10:09+0300
ekonomi̇
emlak
emlak vergisi
gecikme zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Emlak vergisi mükellefleri için geri sayım başladı. 2025 yılına ait ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eriyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiğinden, ödemeler 2 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Vergiler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmî internet siteleri veya vezneleri üzerinden yatırılabiliyor.Ödemeyenler için yüzde 4.5 gecikme zammıBelirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme zammı uygulanacak. 14 Kasım 2023’ten itibaren yüzde 3.5 olan gecikme faizi, 21 Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 4.5 olarak güncellendi. Bu da her geciken gün için daha fazla ödeme anlamına geliyor.Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?Tek konutu olan bazı vatandaşlar, yasada belirlenen şartları sağladıklarında emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Bunlar arasında:yer alıyor. Ancak, muafiyetten yararlanmak için taşınmazın brüt 200 metrekareyi aşmaması ve tek konut şartı aranıyor.Emeklilere özel değerlendirmeEmeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için, emekli maaşı dışında geliri olmaması gerekiyor. Ancak 2024 yılı için banka faizi, temettü gibi gelirleri 230 bin TL’yi geçmeyen emekliler de diğer şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanabiliyor.Kira geliri varsa muafiyet geçersizHer ikisi de emekli olan eşlerin birden fazla konutu varsa, yalnızca yaşanılan evin vergiden muaf olabildiği bildirildi. Eğer bu konutlardan biri kiraya verilmişse, muafiyet uygulanmıyor. Aynı durum işyeri, arsa veya araziler için de geçerli.Engelli bireyler ve ev hanımları da kapsamdaEngelli bireyler, gelir durumuna bakılmaksızın tek konuta sahipse ve bu konut üzerlerine kayıtlıysa vergiden muaf oluyor. Geliri olmayan ev hanımları da, diğer tüm şartları sağladıkları takdirde bu muafiyetten faydalanabiliyor.Belediyeye başvuru şartMuafiyetten yararlanmak isteyenlerin, bağlı oldukları belediyelere giderek durumlarını bildirmeleri ve belgelerini sunmaları gerekiyor. Bu sayede cezai işlem riski ortadan kalkıyor, önemli bir vergi avantajı sağlanıyor.Gecikme ciddi yük oluşturabilirEmlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda her geçen gün için uygulanan gecikme zammı, ödeme miktarını ciddi şekilde artırabiliyor. Bu nedenle hem ödeme yapacaklar hem de muafiyet hakkı bulunan vatandaşların 2 Haziran 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/milyonlar-bekliyor-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-sgk-uzmani-tarih-verdi-1096509548.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emlak, emlak vergisi, gecikme zammı
emlak, emlak vergisi, gecikme zammı

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek

10:09 26.05.2025
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
Abone ol
2025 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son tarih 2 Haziran Pazartesi. Ödeme yapmayanlara her gün yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Tek konutu olan emekliler, engelliler ve geliri olmayanlar ise belirli şartlarla vergiden muaf tutulabilecek.
Emlak vergisi mükellefleri için geri sayım başladı. 2025 yılına ait ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eriyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiğinden, ödemeler 2 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Vergiler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmî internet siteleri veya vezneleri üzerinden yatırılabiliyor.

Ödemeyenler için yüzde 4.5 gecikme zammı

Belirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme zammı uygulanacak. 14 Kasım 2023’ten itibaren yüzde 3.5 olan gecikme faizi, 21 Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 4.5 olarak güncellendi. Bu da her geciken gün için daha fazla ödeme anlamına geliyor.

Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?

Tek konutu olan bazı vatandaşlar, yasada belirlenen şartları sağladıklarında emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Bunlar arasında:
Emekliler
Herhangi bir geliri olmayanlar
Engelliler
Gaziler ve şehit yakınları
yer alıyor. Ancak, muafiyetten yararlanmak için taşınmazın brüt 200 metrekareyi aşmaması ve tek konut şartı aranıyor.

Emeklilere özel değerlendirme

Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için, emekli maaşı dışında geliri olmaması gerekiyor. Ancak 2024 yılı için banka faizi, temettü gibi gelirleri 230 bin TL’yi geçmeyen emekliler de diğer şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanabiliyor.

Kira geliri varsa muafiyet geçersiz

Her ikisi de emekli olan eşlerin birden fazla konutu varsa, yalnızca yaşanılan evin vergiden muaf olabildiği bildirildi. Eğer bu konutlardan biri kiraya verilmişse, muafiyet uygulanmıyor. Aynı durum işyeri, arsa veya araziler için de geçerli.

Engelli bireyler ve ev hanımları da kapsamda

Engelli bireyler, gelir durumuna bakılmaksızın tek konuta sahipse ve bu konut üzerlerine kayıtlıysa vergiden muaf oluyor. Geliri olmayan ev hanımları da, diğer tüm şartları sağladıkları takdirde bu muafiyetten faydalanabiliyor.

Belediyeye başvuru şart

Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, bağlı oldukları belediyelere giderek durumlarını bildirmeleri ve belgelerini sunmaları gerekiyor. Bu sayede cezai işlem riski ortadan kalkıyor, önemli bir vergi avantajı sağlanıyor.

Gecikme ciddi yük oluşturabilir

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda her geçen gün için uygulanan gecikme zammı, ödeme miktarını ciddi şekilde artırabiliyor. Bu nedenle hem ödeme yapacaklar hem de muafiyet hakkı bulunan vatandaşların 2 Haziran 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
EKONOMİ
Milyonlar bekliyor: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK uzmanı tarih verdi
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала