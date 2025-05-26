https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-son-7-gun-geciken-zamli-odeyecek-1096511592.html
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek
Sputnik Türkiye
2025 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son tarih 2 Haziran Pazartesi. Ödeme yapmayanlara her gün yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Tek... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:09+0300
2025-05-26T10:09+0300
2025-05-26T10:09+0300
ekonomi̇
emlak
emlak vergisi
gecikme zammı
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Emlak vergisi mükellefleri için geri sayım başladı. 2025 yılına ait ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eriyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiğinden, ödemeler 2 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Vergiler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmî internet siteleri veya vezneleri üzerinden yatırılabiliyor.Ödemeyenler için yüzde 4.5 gecikme zammıBelirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme zammı uygulanacak. 14 Kasım 2023’ten itibaren yüzde 3.5 olan gecikme faizi, 21 Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 4.5 olarak güncellendi. Bu da her geciken gün için daha fazla ödeme anlamına geliyor.Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?Tek konutu olan bazı vatandaşlar, yasada belirlenen şartları sağladıklarında emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Bunlar arasında:yer alıyor. Ancak, muafiyetten yararlanmak için taşınmazın brüt 200 metrekareyi aşmaması ve tek konut şartı aranıyor.Emeklilere özel değerlendirmeEmeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için, emekli maaşı dışında geliri olmaması gerekiyor. Ancak 2024 yılı için banka faizi, temettü gibi gelirleri 230 bin TL’yi geçmeyen emekliler de diğer şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanabiliyor.Kira geliri varsa muafiyet geçersizHer ikisi de emekli olan eşlerin birden fazla konutu varsa, yalnızca yaşanılan evin vergiden muaf olabildiği bildirildi. Eğer bu konutlardan biri kiraya verilmişse, muafiyet uygulanmıyor. Aynı durum işyeri, arsa veya araziler için de geçerli.Engelli bireyler ve ev hanımları da kapsamdaEngelli bireyler, gelir durumuna bakılmaksızın tek konuta sahipse ve bu konut üzerlerine kayıtlıysa vergiden muaf oluyor. Geliri olmayan ev hanımları da, diğer tüm şartları sağladıkları takdirde bu muafiyetten faydalanabiliyor.Belediyeye başvuru şartMuafiyetten yararlanmak isteyenlerin, bağlı oldukları belediyelere giderek durumlarını bildirmeleri ve belgelerini sunmaları gerekiyor. Bu sayede cezai işlem riski ortadan kalkıyor, önemli bir vergi avantajı sağlanıyor.Gecikme ciddi yük oluşturabilirEmlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda her geçen gün için uygulanan gecikme zammı, ödeme miktarını ciddi şekilde artırabiliyor. Bu nedenle hem ödeme yapacaklar hem de muafiyet hakkı bulunan vatandaşların 2 Haziran 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/milyonlar-bekliyor-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-sgk-uzmani-tarih-verdi-1096509548.html
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emlak, emlak vergisi, gecikme zammı
emlak, emlak vergisi, gecikme zammı
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor, son 7 gün: Geciken zamlı ödeyecek
2025 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son tarih 2 Haziran Pazartesi. Ödeme yapmayanlara her gün yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Tek konutu olan emekliler, engelliler ve geliri olmayanlar ise belirli şartlarla vergiden muaf tutulabilecek.
Emlak vergisi mükellefleri için geri sayım başladı. 2025 yılına ait ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eriyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiğinden, ödemeler 2 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Vergiler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmî internet siteleri veya vezneleri üzerinden yatırılabiliyor.
Ödemeyenler için yüzde 4.5 gecikme zammı
Belirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme zammı uygulanacak. 14 Kasım 2023’ten itibaren yüzde 3.5 olan gecikme faizi, 21 Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 4.5 olarak güncellendi. Bu da her geciken gün için daha fazla ödeme anlamına geliyor.
Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?
Tek konutu olan bazı vatandaşlar, yasada belirlenen şartları sağladıklarında emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Bunlar arasında:
Herhangi bir geliri olmayanlar Gaziler ve şehit yakınları
yer alıyor. Ancak, muafiyetten yararlanmak için taşınmazın brüt 200 metrekareyi aşmaması ve tek konut şartı aranıyor.
Emeklilere özel değerlendirme
Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için, emekli maaşı dışında geliri olmaması gerekiyor. Ancak 2024 yılı için banka faizi, temettü gibi gelirleri 230 bin TL’yi geçmeyen emekliler de diğer şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanabiliyor.
Kira geliri varsa muafiyet geçersiz
Her ikisi de emekli olan eşlerin birden fazla konutu varsa, yalnızca yaşanılan evin vergiden muaf olabildiği bildirildi. Eğer bu konutlardan biri kiraya verilmişse, muafiyet uygulanmıyor. Aynı durum işyeri, arsa veya araziler için de geçerli.
Engelli bireyler ve ev hanımları da kapsamda
Engelli bireyler, gelir durumuna bakılmaksızın tek konuta sahipse ve bu konut üzerlerine kayıtlıysa vergiden muaf oluyor. Geliri olmayan ev hanımları da, diğer tüm şartları sağladıkları takdirde bu muafiyetten faydalanabiliyor.
Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, bağlı oldukları belediyelere giderek durumlarını bildirmeleri ve belgelerini sunmaları gerekiyor. Bu sayede cezai işlem riski ortadan kalkıyor, önemli bir vergi avantajı sağlanıyor.
Gecikme ciddi yük oluşturabilir
Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda her geçen gün için uygulanan gecikme zammı, ödeme miktarını ciddi şekilde artırabiliyor. Bu nedenle hem ödeme yapacaklar hem de muafiyet hakkı bulunan vatandaşların 2 Haziran 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.