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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/milyonlar-bekliyor-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-sgk-uzmani-tarih-verdi-1096509548.html
Milyonlar bekliyor: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK uzmanı tarih verdi
Milyonlar bekliyor: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK uzmanı tarih verdi
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli, yüzde 33 artışla 4 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesini Kurban Bayramı öncesi ne zaman alacak sorusuna odaklandı. 2025 Kurban Bayramı... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T09:40+0300
2025-05-26T09:40+0300
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emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli
emekli bayram ikramiyesi
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, gözünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelecek bayram ikramiyesi açıklamasına çevirdi. Bu yıl yüzde 33,33 oranında artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan ikramiyeler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de hesaplara yatırılacak.4 bin lira ikramiye tüm emeklileri kapsıyorSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, ikramiye ödemelerinin sadece emeklilerle sınırlı olmadığını belirtti. Yılmaz, "Emekli ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir" dedi.Yılmaz ayrıca, "Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanır" ifadesini kullandı.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?Kurban Bayramı, bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak. SGK'nın ödeme duyurusunu geçmiş yıllarda olduğu gibi bayramdan bir hafta önce, yani 26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında yapması bekleniyor. Yılmaz, "İkramiyeler eğer 2 Haziran’da ödenmeye başlanırsa duyuru 26 Mayıs haftasında yapılacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/emeklilere-verilecek-bayram-ikramiyesi-tutari-belli-oldu-1096492824.html
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emekli bayram ikramiyesi, 2025 kurban bayramı, sgk ödeme tarihi, 4 bin lira ikramiye, ssk bağkur emekli sandığı ikramiyesi, emin yılmaz açıklaması, sgk duyurusu, emekli maaş ödemesi
emekli bayram ikramiyesi, 2025 kurban bayramı, sgk ödeme tarihi, 4 bin lira ikramiye, ssk bağkur emekli sandığı ikramiyesi, emin yılmaz açıklaması, sgk duyurusu, emekli maaş ödemesi

Milyonlar bekliyor: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK uzmanı tarih verdi

09:40 26.05.2025
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Milyonlarca emekli, yüzde 33 artışla 4 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesini Kurban Bayramı öncesi ne zaman alacak sorusuna odaklandı. 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlıyor. SGK’nın ödeme takvimi merakla beklenirken, ikramiyelerin 2-5 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, gözünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelecek bayram ikramiyesi açıklamasına çevirdi. Bu yıl yüzde 33,33 oranında artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan ikramiyeler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de hesaplara yatırılacak.

4 bin lira ikramiye tüm emeklileri kapsıyor

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, ikramiye ödemelerinin sadece emeklilerle sınırlı olmadığını belirtti. Yılmaz, "Emekli ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir" dedi.
Yılmaz ayrıca, "Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanır" ifadesini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı, bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak. SGK'nın ödeme duyurusunu geçmiş yıllarda olduğu gibi bayramdan bir hafta önce, yani 26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında yapması bekleniyor. Yılmaz, "İkramiyeler eğer 2 Haziran’da ödenmeye başlanırsa duyuru 26 Mayıs haftasında yapılacaktır" dedi.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
EKONOMİ
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu
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