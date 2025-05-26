Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/survivor-all-starda-buyuk-surpriz-sampiyonluk-anketinden-kim-cikti-1096507400.html
Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?
Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?
Sputnik Türkiye
Finale günler kala Survivor'da heyecan doruğa ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada başlattığı anket milyonları ekran başına kilitledi. Anketin birincisi ise... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T07:10+0300
2025-05-26T07:10+0300
yaşam
ayşe yüksel
acun ilıcalı
batuhan karacakaya
survivor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093157371_36:0:454:235_1920x0_80_0_0_cb6b18b3f1d8fe953edaf3a8a034d5ba.png
Survivor All Star 2025'te final yaklaşırken hem adada hem sosyal medyada nefesler tutuldu. Her hafta yaşanan veda anları duygusal sahnelere neden olurken, son olarak yarışmaya veda eden isim Dilşah Kurt oldu. Kurt, özellikle takım arkadaşları Ayşe ve Batuhan’a yönelik dikkat çeken sözlerle vedasını yaptı: Bu sırada Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı "Survivor'da kim şampiyon olur?" anketi kısa sürede milyonlarca oya ulaştı. Finale adım adım gidilirken yapılan ankette Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya öne çıktı. Ancak sonuçlar şaşkınlık yarattı. Oylamada iki ismin oranlarının toplamı yüzde 100’ü geçerken, Adem yüzde 66, Batuhan ise yüzde 53 oranında “şampiyon olur” oyu aldı. Bu tutarsızlık sosyal medyada tartışma yaratırken, iki isim arasındaki çekişme gündeme damgasını vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/survivor-almeda-diskalifiye-oldu-acun-ilicali-kabul-edilemez-bir-durum-diyerek-sebebi-acikladi-1096005907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093157371_89:0:402:235_1920x0_80_0_0_7c48cc8dfd07d11d878738c2aa951b04.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe yüksel, acun ilıcalı, batuhan karacakaya, survivor
ayşe yüksel, acun ilıcalı, batuhan karacakaya, survivor

Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?

07:10 26.05.2025
© FotoğrafAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Finale günler kala Survivor'da heyecan doruğa ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada başlattığı anket milyonları ekran başına kilitledi. Anketin birincisi ise herkesi şaşırttı.
Survivor All Star 2025'te final yaklaşırken hem adada hem sosyal medyada nefesler tutuldu. Her hafta yaşanan veda anları duygusal sahnelere neden olurken, son olarak yarışmaya veda eden isim Dilşah Kurt oldu.
Kurt, özellikle takım arkadaşları Ayşe ve Batuhan’a yönelik dikkat çeken sözlerle vedasını yaptı:

“Takım olmadığımı son zamanlarda yaşadım, 'vay be' dedim. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler.”

Bu sırada Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı "Survivor'da kim şampiyon olur?" anketi kısa sürede milyonlarca oya ulaştı. Finale adım adım gidilirken yapılan ankette Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya öne çıktı.
Ancak sonuçlar şaşkınlık yarattı. Oylamada iki ismin oranlarının toplamı yüzde 100’ü geçerken, Adem yüzde 66, Batuhan ise yüzde 53 oranında “şampiyon olur” oyu aldı. Bu tutarsızlık sosyal medyada tartışma yaratırken, iki isim arasındaki çekişme gündeme damgasını vurdu.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
TÜRKİYE
Survivor Almeda diskalifiye oldu: Acun Ilıcalı 'kabul edilemez bir durum' diyerek sebebi açıkladı
7 Mayıs, 10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала