https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/survivor-all-starda-buyuk-surpriz-sampiyonluk-anketinden-kim-cikti-1096507400.html
Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?
Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?
Sputnik Türkiye
Finale günler kala Survivor'da heyecan doruğa ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada başlattığı anket milyonları ekran başına kilitledi. Anketin birincisi ise... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T07:10+0300
2025-05-26T07:10+0300
2025-05-26T07:10+0300
yaşam
ayşe yüksel
acun ilıcalı
batuhan karacakaya
survivor
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Survivor All Star 2025'te final yaklaşırken hem adada hem sosyal medyada nefesler tutuldu. Her hafta yaşanan veda anları duygusal sahnelere neden olurken, son olarak yarışmaya veda eden isim Dilşah Kurt oldu. Kurt, özellikle takım arkadaşları Ayşe ve Batuhan’a yönelik dikkat çeken sözlerle vedasını yaptı: Bu sırada Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı "Survivor'da kim şampiyon olur?" anketi kısa sürede milyonlarca oya ulaştı. Finale adım adım gidilirken yapılan ankette Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya öne çıktı. Ancak sonuçlar şaşkınlık yarattı. Oylamada iki ismin oranlarının toplamı yüzde 100’ü geçerken, Adem yüzde 66, Batuhan ise yüzde 53 oranında “şampiyon olur” oyu aldı. Bu tutarsızlık sosyal medyada tartışma yaratırken, iki isim arasındaki çekişme gündeme damgasını vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/survivor-almeda-diskalifiye-oldu-acun-ilicali-kabul-edilemez-bir-durum-diyerek-sebebi-acikladi-1096005907.html
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ayşe yüksel, acun ilıcalı, batuhan karacakaya, survivor
ayşe yüksel, acun ilıcalı, batuhan karacakaya, survivor
Survivor All Star'da büyük sürpriz: Şampiyonluk anketinden kim çıktı?
Finale günler kala Survivor'da heyecan doruğa ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada başlattığı anket milyonları ekran başına kilitledi. Anketin birincisi ise herkesi şaşırttı.
Survivor All Star 2025'te final yaklaşırken hem adada hem sosyal medyada nefesler tutuldu. Her hafta yaşanan veda anları duygusal sahnelere neden olurken, son olarak yarışmaya veda eden isim Dilşah Kurt oldu.
Kurt, özellikle takım arkadaşları Ayşe ve Batuhan’a yönelik dikkat çeken sözlerle vedasını yaptı:
“Takım olmadığımı son zamanlarda yaşadım, 'vay be' dedim. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler.”
Bu sırada Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı "Survivor'da kim şampiyon olur?" anketi kısa sürede milyonlarca oya ulaştı. Finale adım adım gidilirken yapılan ankette Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya öne çıktı.
Ancak sonuçlar şaşkınlık yarattı. Oylamada iki ismin oranlarının toplamı yüzde 100’ü geçerken, Adem yüzde 66, Batuhan ise yüzde 53 oranında “şampiyon olur” oyu aldı. Bu tutarsızlık sosyal medyada tartışma yaratırken, iki isim arasındaki çekişme gündeme damgasını vurdu.