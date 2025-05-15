https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/tahliye-edilmisti-sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096237902.html
Tahliye edilmişti: Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Tahliye edilmişti: Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık, tahliye edilmesinden yalnızca bir gün sonra savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T09:44+0300
2025-05-15T09:44+0300
2025-05-15T09:44+0300
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arif kocabıyık
sokak röportajı
gözaltı
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Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran videolarıyla bilinen İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık, bir haftalık tutukluluğun ardından dün tahliye edilmişti. Ancak bugün yeniden gözaltına alındı.Savcı tahliye kararına i̇tiraz ettiKocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/akaryakitta-pes-pese-zam-benzinin-ardindan-motorine-de-geldi-1096236933.html
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arif kocabıyık, sokak röportajı, gözaltı
arif kocabıyık, sokak röportajı, gözaltı
Tahliye edilmişti: Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık, tahliye edilmesinden yalnızca bir gün sonra savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı.
Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran videolarıyla bilinen İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık, bir haftalık tutukluluğun ardından dün tahliye edilmişti. Ancak bugün yeniden gözaltına alındı.
Savcı tahliye kararına i̇tiraz etti
Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:
“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı.”