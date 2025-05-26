Sivrisineklerden geçip felç bırakıyor: Aşısı da ilacı da yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sivrisineklerden-gecip-felc-birakiyor-asisi-da-ilaci-da-yok-1096510707.html
Sivrisineklerden geçip felç bırakıyor: Aşısı da ilacı da yok
Sivrisineklerden geçip felç bırakıyor: Aşısı da ilacı da yok
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da Batı Nil virüsü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılan 1.5 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, beyin iltihabı geçirdi ve yatağa bağımlı hale... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T09:53+0300
2025-05-26T09:53+0300
türki̇ye
sivrisinek
batı nil virüsü
virüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/15/1042696089_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_fa69f37d72fc5c9c0825bc2292eb9c77.jpg
Batı Nil virüsü, Afyonkarahisar’daki bir cenazeye giden Özbakan ailesinin hayatını geri dönülmez biçimde değiştirdi. Mehmet Emir Özbakan, uyurken virüsü taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldı. Henüz 1.5 yaşındayken, virüsün neden olduğu beyin iltihabı (ensefalit) geçiren bebek, hareket kabiliyetini kaybetti, beslenmesi için mideye hortum takıldı.Virüs kuşlardan sivrisineklere, oradan insana taşınıyorMilliyet'e konuşan Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, virüsün kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara geçtiğini belirtti. "Sivrisinekler bu virüsü kuşlardan alıp insanlara taşıyor. Henüz bu enfeksiyona karşı etkili bir aşı veya ilaç bulunmuyor" diyen Prof. Dr. Kepenekli, virüsün beyinde hangi bölgeyi etkilediğine göre görme, işitme, hafıza ve motor fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini söyledi.Tedavisi yok, sadece destek verilebiliyorProf. Dr. Kepenekli, "Batı Nil virüsünü insan vücudunda öldüren ya da etkisiz hale getiren bir antiviral tedavi henüz keşfedilmedi" diyerek tedavi sürecinin yalnızca destekleyici nitelikte olduğunu belirtti. Ateş düşürücü, dolaşım destek sıvıları, solunum desteği ve Mehmet Emir örneğinde olduğu gibi mideye mama hortumu uygulanarak hastalar yaşatılmaya çalışılıyor.PCR testleri sayesinde tanı daha kolayBatı Nil virüsü vakalarının sanıldığından daha fazla görüldüğünü vurgulayan Kepenekli, "Beyin omurilik sıvısından alınan örneklerle PCR testleri yapılabiliyor. Bu sayede yanlış tedavilerin önüne geçiliyor" dedi. Testlerin her merkezde yapılamadığı durumlarda, örneklerin halk sağlığı laboratuvarlarına gönderilmesi gerekiyor.1937’den bu yana yayılıyorİlk kez 1937 yılında Uganda’da görülen Batı Nil virüsü, son yıllarda ABD, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de tespit ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, virüs bulaşanların %80’i belirti göstermiyor. Ancak kalan yüzde 20’de ateş, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı ve döküntü gibi semptomlar görülebiliyor.Enfekte sivrisinek gece saldırıyorEnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir ise virüsün en çok gece saatlerinde ısıran sivrisineklerle bulaştığını söyledi. Demir, "Kirli su birikintileri, bataklıklar ve nehir kenarları sivrisineklerin yuvasıdır. En çok yaz aylarında görülür. Sivrisineklerden korunmak büyük önem taşıyor" dedi.Korunmak mümkün ama zorProf. Dr. Kepenekli, sivrisineklerin çoğaldığı bataklıklar ve durgun suların kurutulması gerektiğini, cibinlik, sineklik, uzun kollu giysiler ve sivrisinek kovucuların kullanılmasının şart olduğunu belirtti. "Organik içerikli koruyuculara erişim artık daha kolay" diyerek doğal yöntemlere de dikkat çekti.İnsandan insana geçiş mümkün ama nadirDr. Gökçe Demir, Batı Nil virüsünün gebelik, doğum, emzirme, kan ve organ nakli yoluyla insandan insana bulaşabileceğini ancak bunun çok nadir görüldüğünü ifade etti. En büyük riskin hâlâ sivrisinek ısırığı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/milyonlar-bekliyor-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-sgk-uzmani-tarih-verdi-1096509548.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/15/1042696089_112:0:1807:1271_1920x0_80_0_0_3730eefcb52239e5600856cf7c01d874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
batı nil virüsü, mehmet emir özbakan, sivrisinek ısırığı felç, ensefalit, batı nil virüsü belirtileri, pcr testi, batı nil aşısı var mı, batı nil tedavi yöntemi, batı nil koruma yolları, türkiye batı nil vakaları
batı nil virüsü, mehmet emir özbakan, sivrisinek ısırığı felç, ensefalit, batı nil virüsü belirtileri, pcr testi, batı nil aşısı var mı, batı nil tedavi yöntemi, batı nil koruma yolları, türkiye batı nil vakaları

Sivrisineklerden geçip felç bırakıyor: Aşısı da ilacı da yok

09:53 26.05.2025
© Fotoğraf : PixabaySivrisinek
Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Afyonkarahisar'da Batı Nil virüsü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılan 1.5 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, beyin iltihabı geçirdi ve yatağa bağımlı hale geldi. Uzmanlar, virüsün aşısı ve ilacı olmadığını belirtirken, korunmanın tek yolu sivrisineklerden uzak durmak.
Batı Nil virüsü, Afyonkarahisar’daki bir cenazeye giden Özbakan ailesinin hayatını geri dönülmez biçimde değiştirdi. Mehmet Emir Özbakan, uyurken virüsü taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldı. Henüz 1.5 yaşındayken, virüsün neden olduğu beyin iltihabı (ensefalit) geçiren bebek, hareket kabiliyetini kaybetti, beslenmesi için mideye hortum takıldı.

Virüs kuşlardan sivrisineklere, oradan insana taşınıyor

Milliyet'e konuşan Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, virüsün kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara geçtiğini belirtti. "Sivrisinekler bu virüsü kuşlardan alıp insanlara taşıyor. Henüz bu enfeksiyona karşı etkili bir aşı veya ilaç bulunmuyor" diyen Prof. Dr. Kepenekli, virüsün beyinde hangi bölgeyi etkilediğine göre görme, işitme, hafıza ve motor fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini söyledi.

Tedavisi yok, sadece destek verilebiliyor

Prof. Dr. Kepenekli, "Batı Nil virüsünü insan vücudunda öldüren ya da etkisiz hale getiren bir antiviral tedavi henüz keşfedilmedi" diyerek tedavi sürecinin yalnızca destekleyici nitelikte olduğunu belirtti. Ateş düşürücü, dolaşım destek sıvıları, solunum desteği ve Mehmet Emir örneğinde olduğu gibi mideye mama hortumu uygulanarak hastalar yaşatılmaya çalışılıyor.

PCR testleri sayesinde tanı daha kolay

Batı Nil virüsü vakalarının sanıldığından daha fazla görüldüğünü vurgulayan Kepenekli, "Beyin omurilik sıvısından alınan örneklerle PCR testleri yapılabiliyor. Bu sayede yanlış tedavilerin önüne geçiliyor" dedi. Testlerin her merkezde yapılamadığı durumlarda, örneklerin halk sağlığı laboratuvarlarına gönderilmesi gerekiyor.

1937’den bu yana yayılıyor

İlk kez 1937 yılında Uganda’da görülen Batı Nil virüsü, son yıllarda ABD, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de tespit ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, virüs bulaşanların %80’i belirti göstermiyor. Ancak kalan yüzde 20’de ateş, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı ve döküntü gibi semptomlar görülebiliyor.

Enfekte sivrisinek gece saldırıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir ise virüsün en çok gece saatlerinde ısıran sivrisineklerle bulaştığını söyledi. Demir, "Kirli su birikintileri, bataklıklar ve nehir kenarları sivrisineklerin yuvasıdır. En çok yaz aylarında görülür. Sivrisineklerden korunmak büyük önem taşıyor" dedi.

Korunmak mümkün ama zor

Prof. Dr. Kepenekli, sivrisineklerin çoğaldığı bataklıklar ve durgun suların kurutulması gerektiğini, cibinlik, sineklik, uzun kollu giysiler ve sivrisinek kovucuların kullanılmasının şart olduğunu belirtti. "Organik içerikli koruyuculara erişim artık daha kolay" diyerek doğal yöntemlere de dikkat çekti.

İnsandan insana geçiş mümkün ama nadir

Dr. Gökçe Demir, Batı Nil virüsünün gebelik, doğum, emzirme, kan ve organ nakli yoluyla insandan insana bulaşabileceğini ancak bunun çok nadir görüldüğünü ifade etti. En büyük riskin hâlâ sivrisinek ısırığı olduğunu vurguladı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
EKONOMİ
Milyonlar bekliyor: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK uzmanı tarih verdi
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала