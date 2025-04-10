https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ankaradaki-maden-ocaginda-gocuk-cok-sayida-yarali-var-1095271690.html

Ankara'daki maden ocağında göçük: Çok sayıda yaralı var

Ankara'daki maden ocağında göçük: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Hırkatepe maden ocağında gece saatlerinde meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumu... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T07:47+0300

2025-04-10T07:47+0300

2025-04-10T09:16+0300

türki̇ye

ankara

maden

maden ocağı

göçük

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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesine ait Hırkatepe maden ocağında gece vardiyasında bir göçük meydana geldi. Olay sonucu 14 işçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Göçükten çıkarılan yaralı işçiler ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bu işçiler Ankara’daki hastanelere nakledildi.Ankara Valisi'nden açıklamaAnkara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi.Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı" dedi.İnceleme başlatıldıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketine bağlı Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmede gece 00.45'te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-1095270177.html

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ankara, maden, maden ocağı, göçük