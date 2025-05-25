https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/kredi-kartiyla-sigara-satisinda-komisyon-alinir-mi-1096492348.html
Kredi kartıyla sigara satışında komisyon alınır mı?
Kredi kartıyla sigara satışında komisyon alınır mı?
Sputnik Türkiye
Bazı market ve tekel bayilerinin sigara alışverişlerinde kredi kartı kullanan müşterilerden komisyon talep etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı ve BDDK devreye... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T11:27+0300
2025-05-25T11:27+0300
2025-05-25T11:27+0300
ekonomi̇
sigara
ticaret bakanlığı
bddk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_457ab4883c9a55eb2c45a17e6138cbd9.jpg
Sigara alışverişlerinde bazı market ve işletmeler, sigara ücretine ek olarak komisyon alıyor.Sigara alışverişinde komisyon alınır mı?Bazı market ve tekel bayilerinin, kredi kartıyla yapılan sigara alışverişlerinde vatandaşlardan komisyon talep etmesi üzerine kurumlar harekete geçti. Yasalara aykırı olmasına rağmen bir perakende zincirinin yüzde 1, bir diğerinin yüzde 2 oranında komisyon aldığı, bazı işletmelerin ise yalnızca nakit ödemeyi kabul ettiği tespit edildi. Uygulamadaki farklılıkların vatandaşları mağdur ettiği belirtildi.'Kartla ödemeyi kabul etmek zorunda'Konu, Ticaret Bakanlığı’na taşınırken, bazı işletmelerin sigara satışında müşterilerden ayrıca yüzde 20 KDV talep etmesi de bakanlığa soruldu. Sabah'ın aktardığına göre, Ticaret Bakanlığı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na dikkat çekerek, “Üye işyerleri, kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Kart kullanımı dolayısıyla komisyon veya ek ücret talep edilemez” hükmünü hatırlattı. Bu kurala uymayan işyerlerinin sözleşmelerinin feshedileceği ve bir yıl süreyle yeni sözleşme yapılamayacağı ifade edildi.BDDK'dan savcılık hatırlatmasıTicaret Bakanlığı, komisyon uygulamasıyla ilgili farklı bir başvuruya istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) görüş yazısını da işyerlerine iletti. Cezası da varBDDK yazısında, komisyon talebinin cezaya tabi olduğu vurgulandı ve bu tür işlemlerin fiş, fatura ya da slip gibi belgelerle ispatlanması halinde vatandaşların kuruma başvurabileceği belirtildi.Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun ihlali durumunda adli para cezası öngördüğüne dikkat çeken BDDK, mağdur olan vatandaşların belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Savcılıklarına da başvurabileceğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kalbin-sessiz-dusmani-belirti-vermeden-oldurebilir-aniden-aort-yirtilmasi-yasama-riski-olanlar-1095452235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6107eefb165648ce8227b76e082cb58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara, ticaret bakanlığı, bddk
sigara, ticaret bakanlığı, bddk
Kredi kartıyla sigara satışında komisyon alınır mı?
Bazı market ve tekel bayilerinin sigara alışverişlerinde kredi kartı kullanan müşterilerden komisyon talep etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı ve BDDK devreye girdi. Yetkililer, yasalara göre bu uygulamanın açıkça yasak olduğunu vurgularken, yurttaşlara belgeleriyle şikâyet edebilecekleri bildirildi.
Sigara alışverişlerinde bazı market ve işletmeler, sigara ücretine ek olarak komisyon alıyor.
Sigara alışverişinde komisyon alınır mı?
Bazı market ve tekel bayilerinin, kredi kartıyla yapılan sigara alışverişlerinde vatandaşlardan komisyon talep etmesi üzerine kurumlar harekete geçti.
Yasalara aykırı olmasına rağmen bir perakende zincirinin yüzde 1, bir diğerinin yüzde 2 oranında komisyon aldığı, bazı işletmelerin ise yalnızca nakit ödemeyi kabul ettiği tespit edildi. Uygulamadaki farklılıkların vatandaşları mağdur ettiği belirtildi.
'Kartla ödemeyi kabul etmek zorunda'
Konu, Ticaret Bakanlığı’na taşınırken, bazı işletmelerin sigara satışında müşterilerden ayrıca yüzde 20 KDV talep etmesi de bakanlığa soruldu. Sabah'ın aktardığına
göre, Ticaret Bakanlığı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na dikkat çekerek, “Üye işyerleri, kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Kart kullanımı dolayısıyla komisyon veya ek ücret talep edilemez”
hükmünü hatırlattı. Bu kurala uymayan işyerlerinin sözleşmelerinin feshedileceği ve bir yıl süreyle yeni sözleşme yapılamayacağı ifade edildi.
BDDK'dan savcılık hatırlatması
Ticaret Bakanlığı, komisyon uygulamasıyla ilgili farklı bir başvuruya istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) görüş yazısını da işyerlerine iletti.
BDDK yazısında, komisyon talebinin cezaya tabi olduğu vurgulandı ve bu tür işlemlerin fiş, fatura ya da slip gibi belgelerle ispatlanması halinde vatandaşların kuruma başvurabileceği belirtildi.
Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun ihlali durumunda adli para cezası öngördüğüne dikkat çeken BDDK, mağdur olan vatandaşların belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Savcılıklarına da başvurabileceğini hatırlattı.