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Rusya ve Belarus, Checkmate uçağı üzerinde ortak çalışmayı görüşüyor
Rusya ve Belarus, Checkmate uçağı üzerinde ortak çalışmayı görüşüyor
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Dmitriy Pantus, Belarus ve Rusya'nın 5. nesil Checkmate savaş uçağının üretiminde işbirliği projesi üzerinde... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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Pantus, Belarus 1 televizyonuna demecinde, “Uçak üretimi alanında bugün Rusya Federasyonu ile çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bu işbirliğini sürekli olarak genişletiyoruz. Osvey projesi (çift motorlu 19 kişilik uçağın üretimi) üzerindeki ortak çalışma hakkında birçok şey söylendi, bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda (Rus savunma ihracat şirketi) Rosoboroneksport ve (Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi) UAC ile birlikte bu proje (Checkmate uçağının üretimi) de dahil olmak üzere diğer alanları görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.Daha önce Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında Rusya'nın Belarus'a Checkmate hafif taktik uçakları, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini ortaklaşa üretmeyi teklif edeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-checkmate-jetine-olan-talep-artiyor-ortadogu-ve-afrika-ulkeleri-buyuk-ilgi-gosteriyor-1087675023.html
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belarus, rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, rusya birleşik uçak şirketi (uac), checkmate, haberler, rusya federasyonu
belarus, rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, rusya birleşik uçak şirketi (uac), checkmate, haberler, rusya federasyonu

Rusya ve Belarus, Checkmate uçağı üzerinde ortak çalışmayı görüşüyor

00:54 26.05.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinCheckmate uçağının MAKS-2021 havacılık fuarındaki tanıtımı.
Checkmate uçağının MAKS-2021 havacılık fuarındaki tanıtımı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Belarus Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Dmitriy Pantus, Belarus ve Rusya'nın 5. nesil Checkmate savaş uçağının üretiminde işbirliği projesi üzerinde çalıştığını belirtti.
Pantus, Belarus 1 televizyonuna demecinde, “Uçak üretimi alanında bugün Rusya Federasyonu ile çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bu işbirliğini sürekli olarak genişletiyoruz. Osvey projesi (çift motorlu 19 kişilik uçağın üretimi) üzerindeki ortak çalışma hakkında birçok şey söylendi, bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda (Rus savunma ihracat şirketi) Rosoboroneksport ve (Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi) UAC ile birlikte bu proje (Checkmate uçağının üretimi) de dahil olmak üzere diğer alanları görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.
Daha önce Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında Rusya'nın Belarus'a Checkmate hafif taktik uçakları, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini ortaklaşa üretmeyi teklif edeceğini belirtmişti.
Rusya yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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