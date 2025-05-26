https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/avrupa-komisyonundan-rusyayla-diyalog-icin-calisma-sinyali-1096516560.html
Avrupa Komisyonu’ndan Rusya’yla diyalog için çalışma sinyali
Avrupa Komisyonu’ndan Rusya’yla diyalog için çalışma sinyali
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’yla iletişimi reddetmesini ‘hata’ olarak nitelendiren Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen’den... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T11:27+0300
2025-05-26T11:27+0300
2025-05-26T11:25+0300
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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Politico gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’yla diyalog kurmak için çalışmalara başladığını öne sürdü.Musar, “AB'nin hatalarından biri de Rusya ile iletişimi kesmiş olmamız” yorumunda bulundu.Birliğin, Rusya ile diyaloğu yeniden tesis etmek için ‘sessiz diplomasi’ yürütecek bir ‘akil adamlar ve kadınlar’ grubu oluşturması gerektiği dile getiren Slovenya Cumhurbaşkanı, AB'nin siyasi açıdan güçlü bir grup olarak görülmemesinin nedenlerinden birinin Moskova ile diyalogu reddetmesi olduğunu belirterek şunu dedi: Kısa süre önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşmede Moskova’yla diyaloğun yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını anlatan Musar, Von der Leyen’in Brüksel’in bu yönde çalışmaları başlattığını söylediğini aktardı.Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının başlamasıyla Batılı ülkeler, Moskova üzerindeki yaptırım baskısını arttırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefiklerinin asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu kaydetmişti.Rusya baskısın üstesinden gelirken Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de yaptırımların etkisiz olduğuna dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ukrayna-artik-abd-icin-bir-oncelik-degil-1096513671.html
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slovenya, rusya, ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, abd
slovenya, rusya, ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, abd
Avrupa Komisyonu’ndan Rusya’yla diyalog için çalışma sinyali
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’yla iletişimi reddetmesini ‘hata’ olarak nitelendiren Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen’den Moskova’yla ilişkileri düzeltme üzerinde çalıştığı yönünde bir sinyal alındığını belirtti.
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Politico gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’yla diyalog kurmak için çalışmalara başladığını öne sürdü.
Musar, “AB'nin hatalarından biri de Rusya ile iletişimi kesmiş olmamız” yorumunda bulundu.
Birliğin, Rusya ile diyaloğu yeniden tesis etmek için ‘sessiz diplomasi’ yürütecek bir ‘akil adamlar ve kadınlar’ grubu oluşturması gerektiği dile getiren Slovenya Cumhurbaşkanı, AB'nin siyasi açıdan güçlü bir grup olarak görülmemesinin nedenlerinden birinin Moskova ile diyalogu reddetmesi olduğunu belirterek şunu dedi:
Avrupa’nın, artık Rusya, ABD ve Ukrayna'nın oturduğu müzakere masasına davet edilmek için çaba sarf etmesi gerekiyor.
Kısa süre önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşmede Moskova’yla diyaloğun yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını anlatan Musar, Von der Leyen’in Brüksel’in bu yönde çalışmaları başlattığını söylediğini aktardı.
Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının başlamasıyla Batılı ülkeler, Moskova üzerindeki yaptırım baskısını arttırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefiklerinin asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu kaydetmişti.
Rusya baskısın üstesinden gelirken Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de yaptırımların etkisiz olduğuna dikkat çekiyor.