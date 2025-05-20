https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-moskovada-gorusecek-1096366391.html

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan Moskova’da görüşecek

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan Moskova’da görüşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya ziyarette bulunacak olan Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T14:40+0300

2025-05-20T14:40+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya ziyarette bulunacağını bildirdi.“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler planlanıyor” diyen Zaharova, “Dışişleri Bakanları, Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak” diye ekledi.Tarafların ayrıca üst düzey temaslara ilişkin bir takvimi de inceleyeceği ifade edildi.‘Rusya, Ukrayna ile temaslara hazır’Sözcü ayrıca Rusya’nın Ukrayna tarafıyla temaslara hazır olduğunu, söz sırasının Kiev’de olduğunu dile getirdi.“Rus tarafınca defalarca ifade edildiği üzere, Rusya hiçbir zaman müzakereleri reddetmedi ve Ukrayna tarafıyla bu tür temasları sürdürmeye hazır” diyen Zaharova, “Şimdi söz sırası Kiev'de. Gördüğümüz histerik ve çelişkili adımlar ve eylemler göz önüne alındığında, karar vermeleri konusunda onlar için önemli bir an başlıyor” ifadesini kullandı.Kiev'in sağduyusuna güvenmediklerini kaydeden Rus diplomat, “En azından ülkenin kalıntılarını ve devlet olma özelliğini koruma içgüdüsünün orada hakim olacağını ve bunun da onları yapıcı bir tutum almaya zorlayacağını ummak istiyoruz” diyerek ekledi.

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rusya, mariya zaharova, sergey lavrov, türkiye, hakan fidan, suriye, libya, kafkasya, ukrayna