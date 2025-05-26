https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/polis-atama-sistemi-degisti-ilk-kez-devreye-girecek-ogretmenlikteki-gibi-gorev-puani-esas-alinacak-1096517597.html

Polis atama sistemi değişti, ilk kez devreye girecek: Öğretmenlikteki gibi görev puanı esas alınacak

Polis atama sistemi değişti, ilk kez devreye girecek: Öğretmenlikteki gibi görev puanı esas alınacak

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve tayinlerde yeni bir sisteme geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet personelinin artık görev puanına göre... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T12:08+0300

2025-05-26T12:08+0300

2025-05-26T12:15+0300

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 22 bin atama ve tayin gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tayin ve atamaların artık yeni sistemle yapıldığını söyledi.Emniyet atamalarında yeni sistemEmniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, yeni sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerde olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanacağını anlattı.Polis atamalarında yeni sistem: Görev puanına göreBakan Yerlikaya, "Bu sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerimizde olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor." diye konuştu.Yerlikaya, bugün ilk kez uygulanan yeni sistemle birlikte; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.Kimler görev puanı sistemine dahil oldu?Yapılan yeni düzenlemeyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin artık "Görev Puanı" esasına göre, bilgisayar destekli, elektronik ortamda gerçekleştirileceğini aktaran Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile görev puanı sistemini getirdiklerini hatırlattı.Ne zaman yürürlüğe girdi?Bakan Yerlikaya, "Bu yönetmelik, 6 Mart 2025'te, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu sistemle birlikte artık, tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak." dedi.Görev puanı nasıl belirleniyor?Yeni atama sistemindeki görev puanının belirlenmesine ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:'Atamalar SMS yoluyla da bildirilecek'Yerlikaya, bu sistemle birlikte artık zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde görev yapan personele puan avantajı geldiğini dile getirdi.İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerde ve şark görevinde olan personele daha fazla puan verilerek, atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesinin sağlandığının altını çizen Yerlikaya, "İşte bugün, 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1707 olmak üzere, toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.Sonuçlar nasıl öğrenilecek?Ali Yerlikaya, atama işlemlerinin sona ermesinin ardından personelin, atama yerlerini, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait, Personel Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebileceğini ifade etti.Yeni bir uygulamaya ilişkin de bilgi paylaşan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ak-partili-ozlem-zengin-yegeni-hakkinda-ilk-kez-konustu-torpil-yapilacak-bir-durum-yok--1093642696.html

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