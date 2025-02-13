https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ak-partili-ozlem-zengin-yegeni-hakkinda-ilk-kez-konustu-torpil-yapilacak-bir-durum-yok--1093642696.html

AK Partili Özlem Zengin yeğeni hakkında ilk kez konuştu: 'Torpil yapılacak bir durum yok'

AK Partili Özlem Zengin yeğeni hakkında ilk kez konuştu: 'Torpil yapılacak bir durum yok'

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdığı için sosyal medyada gelen eleştirilere yanıt... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T17:46+0300

2025-02-13T17:46+0300

2025-02-13T17:46+0300

türkiye

ak parti

özlem zengin

yeğen

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avukat

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hakim

hakim ve savcılar kurulu

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AK Partili Özlem Zengin, yeğeninin hakimlik atamasında torpil iddialarını reddederek, sınavları başarıyla geçtiğini belirtti.Özlem Zengin, Yeni Akit gazetesine verdiği röportajda, başörtülü olduğu için hakim olamayan bir hukukçu olarak yaşadığı zorlukları anlattı. Üniversiteye kendi tercihiyle başörtülü başlayan Zengin, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle hakimlik başvurusunun reddedildiğini belirtti.'Hakim olmamla alakalı planlarım alt üst olmuştu'28 Şubat sürecinde hakim olma hakkının elinden alındığını hatırlatan Zengin, bu nedenle duygusal bir an yaşadığını belirterek şöyle konuştu:'Çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum'Sosyal medyada gündem olan video hakkında konuşan AK Partili Zengin ''Yeğenim hakimlik için yapılan sınavları kazanmış, stajını tamamlamış, sonra bitirme sınavını da vermiş. Oradaki bütün gençler zaten hakim veya savcı sıfatını kazanmış, hatta görevlerine başlamışlar. Orada sadece görev yerleri belirleniyor kura ile. Torpil yapacak bir durum yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bazı esprilerle gelişen ortamda, ben de bu çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum. Kimsenin hakkına hukukuna taalluk eden bir husus yok. Ben siyaseti daima sahici bir alan olarak gördüm. Bana göre, öğrencilikten başlayan, farklı farklı alanlarda kimliğimizle ve onun tezahürleriyle var olma mücadelemizi devam ettirdiğimiz bir alan siyaset. Profesyonel siyasetçi değilim; siyaset esnafından değilim; dün bir şeyleri, bugün başka şeyleri savunan, dün temel fikirlerini eleştirdiklerini bugün savunan; dün orada bugün burada siyaset yapan insanlardan değilim. Düz, net, samimi, sahici bir çizgim var, onu koruyorum. Hiçbir ümidin olmadığı, iktidar olma ihtimalini görmediğimiz zamanlarda da siyasetteydim, AK Parti’deydim ve Cumhurbaşkanımızla beraberdim, Allah lutfetti Türkiye’yi 22 yıldır yöneten bir büyük siyaset ekibinde yol arkadaşı olarak da buradayım. Konuştuklarımı içimden gelen samimi düşüncelerimdir. İnandığımı söylüyorum. Benim ricam şudur; benim hakkımda okuduğunuz, duyduğunuz, kendinize, annenize, eşinize, kızınıza yakıştıramadığınız ne varsa, onu araştırın, açıp bakın, beni tanıyanlara sorun. Bana bile ulaşıp sorabilirsiniz; en kolay ulaşılan milletvekillerindenim. Para alarak insanlara operasyon yapmayı meslek edinen sosyal medya esnafının yalan ve iftiralarına aldanmayın; vebal altına girmeyin'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ozlem-zengin-yegenini-hakim-savci-kura-toreninde-cumhurbaskani-erdogan-ile-tanistirdi-1093239827.html

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