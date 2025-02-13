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AK Partili Özlem Zengin yeğeni hakkında ilk kez konuştu: 'Torpil yapılacak bir durum yok'
AK Partili Özlem Zengin yeğeni hakkında ilk kez konuştu: 'Torpil yapılacak bir durum yok'
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdığı için sosyal medyada gelen eleştirilere yanıt... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:46+0300
2025-02-13T17:46+0300
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AK Partili Özlem Zengin, yeğeninin hakimlik atamasında torpil iddialarını reddederek, sınavları başarıyla geçtiğini belirtti.Özlem Zengin, Yeni Akit gazetesine verdiği röportajda, başörtülü olduğu için hakim olamayan bir hukukçu olarak yaşadığı zorlukları anlattı. Üniversiteye kendi tercihiyle başörtülü başlayan Zengin, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle hakimlik başvurusunun reddedildiğini belirtti.'Hakim olmamla alakalı planlarım alt üst olmuştu'28 Şubat sürecinde hakim olma hakkının elinden alındığını hatırlatan Zengin, bu nedenle duygusal bir an yaşadığını belirterek şöyle konuştu:'Çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum'Sosyal medyada gündem olan video hakkında konuşan AK Partili Zengin ''Yeğenim hakimlik için yapılan sınavları kazanmış, stajını tamamlamış, sonra bitirme sınavını da vermiş. Oradaki bütün gençler zaten hakim veya savcı sıfatını kazanmış, hatta görevlerine başlamışlar. Orada sadece görev yerleri belirleniyor kura ile. Torpil yapacak bir durum yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bazı esprilerle gelişen ortamda, ben de bu çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum. Kimsenin hakkına hukukuna taalluk eden bir husus yok. Ben siyaseti daima sahici bir alan olarak gördüm. Bana göre, öğrencilikten başlayan, farklı farklı alanlarda kimliğimizle ve onun tezahürleriyle var olma mücadelemizi devam ettirdiğimiz bir alan siyaset. Profesyonel siyasetçi değilim; siyaset esnafından değilim; dün bir şeyleri, bugün başka şeyleri savunan, dün temel fikirlerini eleştirdiklerini bugün savunan; dün orada bugün burada siyaset yapan insanlardan değilim. Düz, net, samimi, sahici bir çizgim var, onu koruyorum. Hiçbir ümidin olmadığı, iktidar olma ihtimalini görmediğimiz zamanlarda da siyasetteydim, AK Parti’deydim ve Cumhurbaşkanımızla beraberdim, Allah lutfetti Türkiye’yi 22 yıldır yöneten bir büyük siyaset ekibinde yol arkadaşı olarak da buradayım. Konuştuklarımı içimden gelen samimi düşüncelerimdir. İnandığımı söylüyorum. Benim ricam şudur; benim hakkımda okuduğunuz, duyduğunuz, kendinize, annenize, eşinize, kızınıza yakıştıramadığınız ne varsa, onu araştırın, açıp bakın, beni tanıyanlara sorun. Bana bile ulaşıp sorabilirsiniz; en kolay ulaşılan milletvekillerindenim. Para alarak insanlara operasyon yapmayı meslek edinen sosyal medya esnafının yalan ve iftiralarına aldanmayın; vebal altına girmeyin'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ozlem-zengin-yegenini-hakim-savci-kura-toreninde-cumhurbaskani-erdogan-ile-tanistirdi-1093239827.html
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ak parti, özlem zengin, yeğen, torpil, atama, avukat, hakim, hakim, hakim ve savcılar kurulu, nöbetçi hakim, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı
ak parti, özlem zengin, yeğen, torpil, atama, avukat, hakim, hakim, hakim ve savcılar kurulu, nöbetçi hakim, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı

AK Partili Özlem Zengin yeğeni hakkında ilk kez konuştu: 'Torpil yapılacak bir durum yok'

17:46 13.02.2025
© AA / Emin SansarÖzlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı
Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Emin Sansar
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AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdığı için sosyal medyada gelen eleştirilere yanıt verdi. Yeğeninin tüm sınavları başarıyla geçtiğini ve stajını tamamladığını belirten Zengin, atamasında torpil iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.
AK Partili Özlem Zengin, yeğeninin hakimlik atamasında torpil iddialarını reddederek, sınavları başarıyla geçtiğini belirtti.
Özlem Zengin, Yeni Akit gazetesine verdiği röportajda, başörtülü olduğu için hakim olamayan bir hukukçu olarak yaşadığı zorlukları anlattı. Üniversiteye kendi tercihiyle başörtülü başlayan Zengin, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle hakimlik başvurusunun reddedildiğini belirtti.

'Hakim olmamla alakalı planlarım alt üst olmuştu'

28 Şubat sürecinde hakim olma hakkının elinden alındığını hatırlatan Zengin, bu nedenle duygusal bir an yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

İnsanların tepkileri, insanların cümleleri anlık olarak şekillenmiyor. O gün benim için çok boyutlu duygusal bir gün. Neden duygusal bir gün? Ben lise yıllarımda başarılı, her alanda okuyabilecek bir öğrenciydim. Fakat babam beni hukuk okumaya ikna etti. Ve ben sadece hâkim olmak için hukuk fakültesine geldim. Fakülteye başlamadan önce başörtülü değildim. Geleneksel bir Anadolu ailesi, annem öğretmen, babam öğretmen. Annem başörtülü değil; hala değildir. Ben evimde dini bir eğitim alarak yetişmedim. Her şeyi kendim öğrendim. Kur’an kursuna gitmedim. İlk başladığımda, namaz kılarken sureleri bilmediğim için boynuma kağıt yazar asardım. Allah bana 13 yaşında nasip etti, kendi kendime öğrendim. Üniversiteye başladıktan sonra başımı da tamamen, kendi özgür tercihimle örttüm. Zamanla fark ettim ki, başörtüsüyle beraber benim hakim olmamla alakalı planlarım alt üst olmuştu. O yıllarda, başörtülü olarak hakimlik savcılık yapmak değil, bunu düşünmek bile mümkün değildi. Başörtüsünden dolayı pişmanlığım hiç olmadı; bunu şerefle ve şükürle taşıdım, taşıyorum, her zaman. 28 Şubat sürecinde bir defa hakimlik sınavına başvuru yapmıştım. Bir gün kapıya polis geldi ve dediler ki ‘adliyeden çağırılıyorsunuz...’ ‘Neden’, diye sordum, cevap yok. Polis arabasıyla adliyeye gittim. Adliyede bana başvuru evrakım, başörtülü başvuru sebebiyle iade olundu. Bu hikayenin bütününü dikkate aldığınızda, başörtülü olduğu için hakim olamamış hukukçu bir milletvekili olarak, bir başörtülü kızımızın birinci olup kura çektiği törende bulunuyoruz ve benim kız kardeşimin evladı hakim olmuş...

'Çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum'

Sosyal medyada gündem olan video hakkında konuşan AK Partili Zengin ''Yeğenim hakimlik için yapılan sınavları kazanmış, stajını tamamlamış, sonra bitirme sınavını da vermiş. Oradaki bütün gençler zaten hakim veya savcı sıfatını kazanmış, hatta görevlerine başlamışlar. Orada sadece görev yerleri belirleniyor kura ile. Torpil yapacak bir durum yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bazı esprilerle gelişen ortamda, ben de bu çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum. Kimsenin hakkına hukukuna taalluk eden bir husus yok. Ben siyaseti daima sahici bir alan olarak gördüm. Bana göre, öğrencilikten başlayan, farklı farklı alanlarda kimliğimizle ve onun tezahürleriyle var olma mücadelemizi devam ettirdiğimiz bir alan siyaset. Profesyonel siyasetçi değilim; siyaset esnafından değilim; dün bir şeyleri, bugün başka şeyleri savunan, dün temel fikirlerini eleştirdiklerini bugün savunan; dün orada bugün burada siyaset yapan insanlardan değilim. Düz, net, samimi, sahici bir çizgim var, onu koruyorum. Hiçbir ümidin olmadığı, iktidar olma ihtimalini görmediğimiz zamanlarda da siyasetteydim, AK Parti’deydim ve Cumhurbaşkanımızla beraberdim, Allah lutfetti Türkiye’yi 22 yıldır yöneten bir büyük siyaset ekibinde yol arkadaşı olarak da buradayım. Konuştuklarımı içimden gelen samimi düşüncelerimdir. İnandığımı söylüyorum. Benim ricam şudur; benim hakkımda okuduğunuz, duyduğunuz, kendinize, annenize, eşinize, kızınıza yakıştıramadığınız ne varsa, onu araştırın, açıp bakın, beni tanıyanlara sorun. Bana bile ulaşıp sorabilirsiniz; en kolay ulaşılan milletvekillerindenim. Para alarak insanlara operasyon yapmayı meslek edinen sosyal medya esnafının yalan ve iftiralarına aldanmayın; vebal altına girmeyin'' açıklamasında bulundu.
Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
POLİTİKA
Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı
31 Ocak, 13:42
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