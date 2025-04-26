https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/narin-guran-davasi-ertelendi-1095697860.html

Narin Güran davası ertelendi

Narin Güran davası ertelendi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T00:10+0300

2025-04-26T00:10+0300

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulunmuştu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sonucu 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Davada tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran bulundu.Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/narin-guran-cinayeti-saniklarindan-nevzat-bahtiyarin-yogun-bakimda-oldugu-iddiasi--1095593163.html

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narin güran, birsen güran, cumhuriyet başsavcılığı, fuat güran, dava, diyarbakır