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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/emeklilere-verilecek-bayram-ikramiyesi-tutari-belli-oldu-1096492824.html
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2025-05-25T12:09+0300
2025-05-25T12:10+0300
ekonomi̇
emekli ikramiyesi
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
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Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde. Milyonlarca emekli 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme takvimini merakla bekliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri için gözler yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.Emekliye ikramiye tutarı belli olduSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödeyecek.Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.6 yılda 252 milyar lira ödendiRamazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı emekliler tarafından sorgulanmaya başlandı.Peki ikramiyeler bayram önce yatacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kurban-bayrami-ikramiyesi-2025-ne-zaman-yatacak-kimler-alabilecek-sgk-uzmani-acikladi-1096329085.html
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emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu

12:09 25.05.2025 (güncellendi: 12:10 25.05.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödeyecek.
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde. Milyonlarca emekli 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme takvimini merakla bekliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri için gözler yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.

Emekliye ikramiye tutarı belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödeyecek.
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

6 yılda 252 milyar lira ödendi

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı emekliler tarafından sorgulanmaya başlandı.
Peki ikramiyeler bayram önce yatacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.
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EKONOMİ
Kurban bayramı ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Kimler alabilecek? SGK uzmanı açıkladı
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