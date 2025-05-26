Meteoroloji'den üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/meteorolojiden-uclu-uyari-kuvvetli-yagis-ruzgar-ve-toz-tasinimi-etkili-oluyor-1096506995.html
Meteoroloji'den üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji'den üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den 26 Mayıs için üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar ve toz taşınımı bir arada! İşte il il güncel hava durumu tahmini.
2025-05-26T06:48+0300
2025-05-26T06:48+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sağanak yağış
şiddetli yağış
yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090999122_0:76:3368:1971_1920x0_80_0_0_2d294b8f15931ab9c5b44d5ffc43ae72.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mayıs Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Meteoroloji'den üçlü uyarı yapıldıYağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yağışla birlikte çamur yağışına dikkat. MARMARABalıkesir – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Edirne – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İstanbul – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kırklareli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.EGEAfyonkarahisar – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Denizli – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İzmir – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Muğla – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AKDENİZAdana – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.Antalya – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Hatay – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.Isparta – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUAnkara – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Eskişehir – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Konya – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Nevşehir – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.BATI KARADENİZBolu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kastamonu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sinop – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Zonguldak – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZAmasya – 36°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Rize – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.Samsun – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.DOĞU ANADOLUErzurum – 26°C – Parçalı ve az bulutlu.Kars – 24°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.Malatya – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.Van – 23°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 37°C – Parçalı ve az bulutlu.Gaziantep – 36°C – Parçalı ve az bulutlu.Mardin – 33°C – Parçalı ve az bulutlu.Siirt – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/akom-istanbullulari-gun-vererek-uyardi-iki-gun-camur-yagacak-hava-da-soguyor-1096500031.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090999122_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_6cd76bbc6e70cb75837ed5b5b0da0a88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyarısı, 26 mayıs hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, rüzgar uyarısı, toz taşınımı nedir, çamur yağışı nerede olacak, sağanak yağış uyarısı, toz taşınımı olan iller, bugün hava nasıl, marmara hava durumu, ege'de hava nasıl, iç anadolu hava durumu, batı karadeniz yağış, izmir yağış uyarısı, istanbul'da yağmur var mı, 26 mayıs pazartesi hava durumu, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar hangi illerde, bugün çamur yağacak mı, meteoroloji 3'lü uyarı
meteoroloji uyarısı, 26 mayıs hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, rüzgar uyarısı, toz taşınımı nedir, çamur yağışı nerede olacak, sağanak yağış uyarısı, toz taşınımı olan iller, bugün hava nasıl, marmara hava durumu, ege'de hava nasıl, iç anadolu hava durumu, batı karadeniz yağış, izmir yağış uyarısı, istanbul'da yağmur var mı, 26 mayıs pazartesi hava durumu, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar hangi illerde, bugün çamur yağacak mı, meteoroloji 3'lü uyarı

Meteoroloji'den üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor

06:48 26.05.2025
© AAİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren ülkenin batısında şiddetli sağanak, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklığı, Trakya ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacak. Toz taşınımı sağanak yağışla birlikte çamur yağışına dönüşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mayıs Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den üçlü uyarı yapıldı

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yağışla birlikte çamur yağışına dikkat.
MARMARA
Balıkesir – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Edirne – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
Afyonkarahisar – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Muğla – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Adana – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Antalya – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Isparta – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Ankara – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Eskişehir – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Konya – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Nevşehir – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bolu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kastamonu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sinop – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya – 36°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rize – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kars – 24°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.
Malatya – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.
Van – 23°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 37°C – Parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep – 36°C – Parçalı ve az bulutlu.
Mardin – 33°C – Parçalı ve az bulutlu.
Siirt – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
YAŞAM
AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'
Dün, 16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала