https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/meteorolojiden-uclu-uyari-kuvvetli-yagis-ruzgar-ve-toz-tasinimi-etkili-oluyor-1096506995.html

Meteoroloji'den üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor

Meteoroloji'den üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den 26 Mayıs için üçlü uyarı: Kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar ve toz taşınımı bir arada! İşte il il güncel hava durumu tahmini.

2025-05-26T06:48+0300

2025-05-26T06:48+0300

2025-05-26T06:48+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mayıs Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Meteoroloji'den üçlü uyarı yapıldıYağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yağışla birlikte çamur yağışına dikkat. MARMARABalıkesir – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Edirne – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İstanbul – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kırklareli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.EGEAfyonkarahisar – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Denizli – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İzmir – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Muğla – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AKDENİZAdana – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.Antalya – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Hatay – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.Isparta – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUAnkara – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Eskişehir – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Konya – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Nevşehir – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.BATI KARADENİZBolu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kastamonu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sinop – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Zonguldak – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZAmasya – 36°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Rize – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.Samsun – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.DOĞU ANADOLUErzurum – 26°C – Parçalı ve az bulutlu.Kars – 24°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.Malatya – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.Van – 23°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 37°C – Parçalı ve az bulutlu.Gaziantep – 36°C – Parçalı ve az bulutlu.Mardin – 33°C – Parçalı ve az bulutlu.Siirt – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/akom-istanbullulari-gun-vererek-uyardi-iki-gun-camur-yagacak-hava-da-soguyor-1096500031.html

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