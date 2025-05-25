https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/akom-istanbullulari-gun-vererek-uyardi-iki-gun-camur-yagacak-hava-da-soguyor-1096500031.html

AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'

AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'

Sputnik Türkiye

AKOM İstanbulluları hava koşulları konusunda uyardı. Hava mevsim normallerinin altına iniyor. Bu gece ve Pazartesi günü ise çamur yağacak. 25.05.2025, Sputnik Türkiye

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İki gündür yüksek sıcaklıklarla yazı getiren İstanbul kısa süreliğine soğuyor. Ancak AKOM sağanak konusunda uyardı ve 'çamur yağacak' dedi.Balkanlardan soğuk geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.İstanbul'da hava durumu: Yağış var mı?AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.İstanbul'da yağış kaç gün sürecek? 'Çamur yağacak'Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/meteoroloji-uyardi-toz-tasinimi-hava-kalitesini-dusuruyor-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-geliyor-1096488664.html

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