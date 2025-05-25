https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/akom-istanbullulari-gun-vererek-uyardi-iki-gun-camur-yagacak-hava-da-soguyor-1096500031.html
AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'
AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'
Sputnik Türkiye
AKOM İstanbulluları hava koşulları konusunda uyardı. Hava mevsim normallerinin altına iniyor. Bu gece ve Pazartesi günü ise çamur yağacak. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T16:35+0300
2025-05-25T16:35+0300
2025-05-25T16:52+0300
yaşam
i̇stanbul
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
akom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083116424_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_6b6ec4be8d0e22fd77cbd44694afcd91.jpg
İki gündür yüksek sıcaklıklarla yazı getiren İstanbul kısa süreliğine soğuyor. Ancak AKOM sağanak konusunda uyardı ve 'çamur yağacak' dedi.Balkanlardan soğuk geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.İstanbul'da hava durumu: Yağış var mı?AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.İstanbul'da yağış kaç gün sürecek? 'Çamur yağacak'Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/meteoroloji-uyardi-toz-tasinimi-hava-kalitesini-dusuruyor-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-geliyor-1096488664.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083116424_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8accac0ffb2d1fa4023be0e87456318e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom
i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom
AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'
16:35 25.05.2025 (güncellendi: 16:52 25.05.2025)
AKOM İstanbulluları hava koşulları konusunda uyardı. Hava mevsim normallerinin altına iniyor. Bu gece ve Pazartesi günü ise çamur yağacak.
İki gündür yüksek sıcaklıklarla yazı getiren İstanbul kısa süreliğine soğuyor. Ancak AKOM sağanak konusunda uyardı ve 'çamur yağacak' dedi.
Balkanlardan soğuk geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
İstanbul'da hava durumu: Yağış var mı?
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
İstanbul'da yağış kaç gün sürecek? 'Çamur yağacak'
Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul'da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor."
Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.