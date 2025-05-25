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AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'
AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'
Sputnik Türkiye
AKOM İstanbulluları hava koşulları konusunda uyardı. Hava mevsim normallerinin altına iniyor. Bu gece ve Pazartesi günü ise çamur yağacak. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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İki gündür yüksek sıcaklıklarla yazı getiren İstanbul kısa süreliğine soğuyor. Ancak AKOM sağanak konusunda uyardı ve 'çamur yağacak' dedi.Balkanlardan soğuk geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.İstanbul'da hava durumu: Yağış var mı?AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.İstanbul'da yağış kaç gün sürecek? 'Çamur yağacak'Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
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AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı: 'İki gün çamur yağacak, hava da soğuyor'

16:35 25.05.2025 (güncellendi: 16:52 25.05.2025)
© AA / İslam Yakutİstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA / İslam Yakut
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AKOM İstanbulluları hava koşulları konusunda uyardı. Hava mevsim normallerinin altına iniyor. Bu gece ve Pazartesi günü ise çamur yağacak.
İki gündür yüksek sıcaklıklarla yazı getiren İstanbul kısa süreliğine soğuyor. Ancak AKOM sağanak konusunda uyardı ve 'çamur yağacak' dedi.

Balkanlardan soğuk geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

İstanbul'da hava durumu: Yağış var mı?

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul'da yağış kaç gün sürecek? 'Çamur yağacak'

Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul'da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor."
Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf, “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
YAŞAM
Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyor, kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor
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