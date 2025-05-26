Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy'le buluştu

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Başkenti Moskova’da Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'i kabul etti.



Türk Dışişleri'nin paylaştığı programa göre Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin ile görüşmesi bekleniyor.



Fidan ayrıca, Rus-Türk İşinsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.



Fidan'ın yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.