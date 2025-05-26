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Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy'le buluştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy'le buluştu
Sputnik Türkiye
İki günlük çalışma ziyareti için Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Başkenti Moskova’da Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'i kabul etti.Türk Dışişleri'nin paylaştığı programa göre Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin ile görüşmesi bekleniyor.Fidan ayrıca, Rus-Türk İşinsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.Fidan'ın yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/turk-diplomatik-kaynak-rusya-ukrayna-muzakereleri-icin-perde-arkasi-surec-devam-ediyor-1096513289.html
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türkiye, hakan fidan, vladimir medinskiy, i̇stanbul, moskova, rusya, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri
türkiye, hakan fidan, vladimir medinskiy, i̇stanbul, moskova, rusya, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy'le buluştu
12:36 26.05.2025 (güncellendi: 12:39 26.05.2025)
İki günlük çalışma ziyareti için Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy'le bir araya geldi.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Başkenti Moskova’da Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'i kabul etti.
Türk Dışişleri'nin paylaştığı programa göre Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin ile görüşmesi bekleniyor.
Fidan ayrıca, Rus-Türk İşinsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Fidan'ın yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.