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Kameralar canlı canlı çekti: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi tarafından tokatlandı
Kameralar canlı canlı çekti: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi tarafından tokatlandı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron’un attığı tokat kameralar tarafından kaydedildi. Olay sosyal medyada gündem oldu.
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vietnam
fransa
brigitte macron
emmanuel macron
tokat
yaş farkı
evlilik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için Vietnam’a gitti. Eşi Brigitte Macron ile birlikte havaalanına inen Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı beklenmedik anlar, tüm dünyada yankı buldu.Vietnam’a iniş sırasında kameralar, Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’a tokat attığı anı kaydetti. Olay, uçaktan iniş için bekleyen gazeteci ve bürokratların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Brigitte Macron’un eşine tokat attığı anın ardından Emmanuel Macron, kendisini bekleyen heyete selam vermek için gülümsemeye çalıştı.Koluna girmediİkilinin iniş sırasında yan yana yürüdüğü ama Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un koluna girmediği dikkatlerden kaçmadı. Olay sosyal medyada hızla yayılarak hem Fransa’da hem de dünyada tartışma konusu oldu.Eşi 72 yaşındaAralarındaki büyük yaş farkı yüzünden sürekli gündeme gelen Brigitte Macron ve eşi Emmanuel Macron’un ilişkileri ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yapmıştı.Macron henüz 15 yaşındayken kendisinin 40 yaşında olduğunu söyleyen Brigitte Macron, “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” demişti.Brigitte Macron ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında 25 yaş fark bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/suudi-arabistanda-73-yil-sonra-bir-ilk-alkol-satisi-basliyor-1096481798.html
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Kameralar canlı canlı çekti: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi tarafından tokatlandı

11:07 26.05.2025 (güncellendi: 11:15 26.05.2025)
© FotoğrafBrigitte Macron’un Vietnam’da Emmanuel Macron’a tokadı kameralara yansıdı
Brigitte Macron’un Vietnam’da Emmanuel Macron’a tokadı kameralara yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Fotoğraf
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un Vietnam ziyareti sırasında yaşanan gergin anlar kameralar tarafından kaydedildi. Brigitte Macron’un eşine attığı tokat dikkat çekti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için Vietnam’a gitti. Eşi Brigitte Macron ile birlikte havaalanına inen Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı beklenmedik anlar, tüm dünyada yankı buldu.
Vietnam’a iniş sırasında kameralar, Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’a tokat attığı anı kaydetti. Olay, uçaktan iniş için bekleyen gazeteci ve bürokratların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Brigitte Macron’un eşine tokat attığı anın ardından Emmanuel Macron, kendisini bekleyen heyete selam vermek için gülümsemeye çalıştı.

Koluna girmedi

İkilinin iniş sırasında yan yana yürüdüğü ama Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un koluna girmediği dikkatlerden kaçmadı. Olay sosyal medyada hızla yayılarak hem Fransa’da hem de dünyada tartışma konusu oldu.

Eşi 72 yaşında

Aralarındaki büyük yaş farkı yüzünden sürekli gündeme gelen Brigitte Macron ve eşi Emmanuel Macron’un ilişkileri ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yapmıştı.
Macron henüz 15 yaşındayken kendisinin 40 yaşında olduğunu söyleyen Brigitte Macron, “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” demişti.
Brigitte Macron ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında 25 yaş fark bulunuyor.
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