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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: MİT ve TSK sahada
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: MİT ve TSK sahada
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili bütün gelişmelerin... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T18:22+0300
2025-05-26T18:22+0300
türki̇ye
ömer çelik
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
mi̇t
ak parti
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AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye konusunun yakından takip edildiğini belirtirken, MİT ve TSK'nın sahada olduğunu kaydetti. Çelik, "Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Bu saatten sonra kim terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkarsa onun ne bağlantıları olduğu görülmüş olacaktır" dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir" ifadelerini kullandı. MİT ve TSK sahadaTerörsüz Türkiye konusunu yakından takip ettiklerini ve bununla ilgili değerlendirmeleri sürekli yaptıklarını belirten Çelik şunları ifade etti: "Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. kiminde bir cümle eksik kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Burada gündem Terörsüz Türkiye ve terör örgütünün kendini feshetme meselesidir. Bağdat ile Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor.Bu saatten sonra kim terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkarsa onun ne bağlantıları olduğu görülmüş olacaktır. Dilin sağduyulu şekilde kullanılmalıdır. DEM Parti ziyaretleri çerçevesinde terörsüz Türkiye odaklı meselede sağ duyulu davranılmasını gündemimizde tutuyoruz. Bu süreçlerde itiraz edenlerin de görüşlerini ifade etmeleri siyasetin doğası açısından, siyasetin milletin ihtiyaçlarını gidermesi açısından son derece önemlidir. Biz bir eleştiri ile provokatif söylemi birbirinden ayırt edebilecek deneyime sahibiz. Siyaset görüntüsü altında sabotaj olması geçmiş dönemde de görülmüştür. Yanlış bir dilin gündemi saptırmasına izin verilmemeli. Yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor. Bu yanlış değerlendirmelere en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, odağını kaybetmeyen yaklaşım olacaktır."Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktırÇelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrısıyla ilgili de şunları dile getirdi; "Sayın Bahçeli'nin yönlendirmeleri terörsüz Türkiye odağında kalmak için kıymetli. Bu süreçte son derece stratejik müdahalelerde bulundu. Bu kadar büyük meselede Melis'in katkısı önemli ve kritiktir. Meclis'in yapacağı liderlik ve katkısı son derece önemlidir bizim için. Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır."Bahçeli'nin sözleriyle ilgili açıklama yaptıBahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Benim tekrar seçilme veya aday olma derdim yok” açıklamasıyla ilgili açıklamaları hakkında da konuşan Çelik, "Maalesef darbe anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen bir anayasa yapma ihtiyacı vardır. Bu konu konuşulduğunda sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ve parlamenter sistem gündeme getiriliyor. Başkanlık sistemi de parlamenter sistem de bir sistem. Türkiye'de tarihe mal olmuş siyasi fikirler başkanlık sistemini bir zaruret olarak ifade etmişti. Parlamenter sisteme karşı vesayete karşı yer alanlar şimdi parlamenter sistemi dile getiriyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Son derece önemli bir açıklama. Cumhurbaşkanımızın birikimi, sahip olduğu kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet olarak bir hazine değerindedir. Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/erdogan-devletin-sayginligina-halel-getiren-kamunun-mallarini-israf-eden-kimsenin-gozunun-yasina-1096526306.html
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ömer çelik, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mi̇t, ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: MİT ve TSK sahada

18:22 26.05.2025
© Muhammed Selim KorkutataÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili bütün gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Çelik, MİT ve TSK'nın sahada olduğunu ifade etti.
AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye konusunun yakından takip edildiğini belirtirken, MİT ve TSK'nın sahada olduğunu kaydetti. Çelik, "Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Bu saatten sonra kim terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkarsa onun ne bağlantıları olduğu görülmüş olacaktır" dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir" ifadelerini kullandı.

MİT ve TSK sahada

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ettiklerini ve bununla ilgili değerlendirmeleri sürekli yaptıklarını belirten Çelik şunları ifade etti:
"Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. kiminde bir cümle eksik kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Burada gündem Terörsüz Türkiye ve terör örgütünün kendini feshetme meselesidir. Bağdat ile Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor.
Bu saatten sonra kim terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkarsa onun ne bağlantıları olduğu görülmüş olacaktır. Dilin sağduyulu şekilde kullanılmalıdır. DEM Parti ziyaretleri çerçevesinde terörsüz Türkiye odaklı meselede sağ duyulu davranılmasını gündemimizde tutuyoruz. Bu süreçlerde itiraz edenlerin de görüşlerini ifade etmeleri siyasetin doğası açısından, siyasetin milletin ihtiyaçlarını gidermesi açısından son derece önemlidir. Biz bir eleştiri ile provokatif söylemi birbirinden ayırt edebilecek deneyime sahibiz. Siyaset görüntüsü altında sabotaj olması geçmiş dönemde de görülmüştür. Yanlış bir dilin gündemi saptırmasına izin verilmemeli. Yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor. Bu yanlış değerlendirmelere en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, odağını kaybetmeyen yaklaşım olacaktır."

Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrısıyla ilgili de şunları dile getirdi;
"Sayın Bahçeli'nin yönlendirmeleri terörsüz Türkiye odağında kalmak için kıymetli. Bu süreçte son derece stratejik müdahalelerde bulundu. Bu kadar büyük meselede Melis'in katkısı önemli ve kritiktir. Meclis'in yapacağı liderlik ve katkısı son derece önemlidir bizim için. Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır."

Bahçeli'nin sözleriyle ilgili açıklama yaptı

Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Benim tekrar seçilme veya aday olma derdim yok” açıklamasıyla ilgili açıklamaları hakkında da konuşan Çelik, "Maalesef darbe anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen bir anayasa yapma ihtiyacı vardır. Bu konu konuşulduğunda sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ve parlamenter sistem gündeme getiriliyor. Başkanlık sistemi de parlamenter sistem de bir sistem. Türkiye'de tarihe mal olmuş siyasi fikirler başkanlık sistemini bir zaruret olarak ifade etmişti. Parlamenter sisteme karşı vesayete karşı yer alanlar şimdi parlamenter sistemi dile getiriyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Son derece önemli bir açıklama. Cumhurbaşkanımızın birikimi, sahip olduğu kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet olarak bir hazine değerindedir. Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir." diye konuştu.
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