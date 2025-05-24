https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/suudi-arabistanda-73-yil-sonra-bir-ilk-alkol-satisi-basliyor-1096481798.html

Suudi Arabistan’da 73 yıl sonra bir ilk: Alkol satışı başlıyor

Suudi Arabistan’da 73 yıl sonra bir ilk: Alkol satışı başlıyor

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, 73 yıl aradan sonra ilk kez alkol satışına izin vereceklerini açıkladı. Karar, ülkenin Vizyon 2030 reformlarının parçası olarak... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T15:24+0300

2025-05-24T15:24+0300

2025-05-24T16:21+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

veliaht prens muhammed bin selman

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Suudi Arabistan, 1952 yılından bu yana yürürlükte olan alkol yasağını gevşetmeye hazırlanıyor. Ülkede, 73 yıl aradan sonra ilk kez belirli koşullar altında alkol satışına izin verileceği açıklandı. Yeni düzenleme, yalnızca diplomatik misyonlar ve belirlenmiş özel bölgelerle sınırlı olmak kaydıyla yürürlüğe girecek.Alkol satışı konusunda getirilen sınırlı izin kapsamında, alkol satış noktalarının sıkı denetim altında tutulacağı ve sadece lisanslı kişilere satış yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 600 mekan, alkol servisi yapabilecek.Suudi yönetiminin bu kararı, yaklaşan iki dev organizasyonla da doğrudan ilişkili: Expo 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası. Her iki etkinliğin ülkeye milyonlarca ziyaretçi çekmesi bekleniyor.Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünü yaptığı Vizyon 2030 projesi kapsamındaki kültürel ve ekonomik reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülke, son yıllarda kadınların araç kullanma hakkı, sinema salonlarının açılması ve turizme yönelik yatırımlar gibi birçok toplumsal değişime imza atmıştı.Reformla birlikte ön plana çıkan bazı iş alanları şöyle:Ne değişmeyecek?Reform kapsamı hala sınırlı olacak. Alkol satışı süpermarketler, alışveriş merkezleri veya halka açık alanlarda yapılmayacak. Ayrıca, 2034 Dünya Kupası maçları sırasında statlarda alkol servisi olmayacağı da kesinleşmiş durumda.Neden yasaklanmıştı?Suudi Arabistan'da alkol yasağı, 1952 yılında Kral Abdülaziz tarafından konulmuştu. Kral Abdülaziz'in oğullarından biri sarhoşken İngiliz diplomatlardan birini öldürmesi ardından alkol ülkede yasaklanmıştı.

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ortadoğu, suudi arabistan, veliaht prens muhammed bin selman