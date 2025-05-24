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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/suudi-arabistanda-73-yil-sonra-bir-ilk-alkol-satisi-basliyor-1096481798.html
Suudi Arabistan’da 73 yıl sonra bir ilk: Alkol satışı başlıyor
Suudi Arabistan’da 73 yıl sonra bir ilk: Alkol satışı başlıyor
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, 73 yıl aradan sonra ilk kez alkol satışına izin vereceklerini açıkladı. Karar, ülkenin Vizyon 2030 reformlarının parçası olarak... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T15:24+0300
2025-05-24T16:21+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
veliaht prens muhammed bin selman
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Suudi Arabistan, 1952 yılından bu yana yürürlükte olan alkol yasağını gevşetmeye hazırlanıyor. Ülkede, 73 yıl aradan sonra ilk kez belirli koşullar altında alkol satışına izin verileceği açıklandı. Yeni düzenleme, yalnızca diplomatik misyonlar ve belirlenmiş özel bölgelerle sınırlı olmak kaydıyla yürürlüğe girecek.Alkol satışı konusunda getirilen sınırlı izin kapsamında, alkol satış noktalarının sıkı denetim altında tutulacağı ve sadece lisanslı kişilere satış yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 600 mekan, alkol servisi yapabilecek.Suudi yönetiminin bu kararı, yaklaşan iki dev organizasyonla da doğrudan ilişkili: Expo 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası. Her iki etkinliğin ülkeye milyonlarca ziyaretçi çekmesi bekleniyor.Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünü yaptığı Vizyon 2030 projesi kapsamındaki kültürel ve ekonomik reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülke, son yıllarda kadınların araç kullanma hakkı, sinema salonlarının açılması ve turizme yönelik yatırımlar gibi birçok toplumsal değişime imza atmıştı.Reformla birlikte ön plana çıkan bazı iş alanları şöyle:Ne değişmeyecek?Reform kapsamı hala sınırlı olacak. Alkol satışı süpermarketler, alışveriş merkezleri veya halka açık alanlarda yapılmayacak. Ayrıca, 2034 Dünya Kupası maçları sırasında statlarda alkol servisi olmayacağı da kesinleşmiş durumda.Neden yasaklanmıştı?Suudi Arabistan'da alkol yasağı, 1952 yılında Kral Abdülaziz tarafından konulmuştu. Kral Abdülaziz'in oğullarından biri sarhoşken İngiliz diplomatlardan birini öldürmesi ardından alkol ülkede yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trafik-cezalarina-rekor-zam-geldi-hiz-emniyet-kemeri-alkol-ve-cep-telefonu-ihlalleri-ne-kadar-1096475364.html
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ortadoğu, suudi arabistan, veliaht prens muhammed bin selman
ortadoğu, suudi arabistan, veliaht prens muhammed bin selman

Suudi Arabistan’da 73 yıl sonra bir ilk: Alkol satışı başlıyor

15:24 24.05.2025 (güncellendi: 16:21 24.05.2025)
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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Ayrıntılar geliyor
Suudi Arabistan, 73 yıl aradan sonra ilk kez alkol satışına izin vereceklerini açıkladı. Karar, ülkenin Vizyon 2030 reformlarının parçası olarak değerlendiriliyor.
Suudi Arabistan, 1952 yılından bu yana yürürlükte olan alkol yasağını gevşetmeye hazırlanıyor. Ülkede, 73 yıl aradan sonra ilk kez belirli koşullar altında alkol satışına izin verileceği açıklandı. Yeni düzenleme, yalnızca diplomatik misyonlar ve belirlenmiş özel bölgelerle sınırlı olmak kaydıyla yürürlüğe girecek.
Alkol satışı konusunda getirilen sınırlı izin kapsamında, alkol satış noktalarının sıkı denetim altında tutulacağı ve sadece lisanslı kişilere satış yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 600 mekan, alkol servisi yapabilecek.
Suudi yönetiminin bu kararı, yaklaşan iki dev organizasyonla da doğrudan ilişkili: Expo 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası. Her iki etkinliğin ülkeye milyonlarca ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünü yaptığı Vizyon 2030 projesi kapsamındaki kültürel ve ekonomik reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülke, son yıllarda kadınların araç kullanma hakkı, sinema salonlarının açılması ve turizme yönelik yatırımlar gibi birçok toplumsal değişime imza atmıştı.
Reformla birlikte ön plana çıkan bazı iş alanları şöyle:
Lüks otelcilik: VIP konuklara özel içki servisi sunmak için oteller yeni hizmet modellerine yönelecek.
İthalat ve dağıtım: Alkollü içeceklerin kontrollü ithalatı için yasal çerçeveler oluşturulacak.
Etkinlik ve turizm yönetimi: Expo ve Dünya Kupası’na yönelik seyahat paketleri, özel turlar ve prestijli mekanlarda düzenlenecek etkinliklerin sayısı artacak.

Ne değişmeyecek?

Reform kapsamı hala sınırlı olacak. Alkol satışı süpermarketler, alışveriş merkezleri veya halka açık alanlarda yapılmayacak. Ayrıca, 2034 Dünya Kupası maçları sırasında statlarda alkol servisi olmayacağı da kesinleşmiş durumda.

Neden yasaklanmıştı?

Suudi Arabistan'da alkol yasağı, 1952 yılında Kral Abdülaziz tarafından konulmuştu. Kral Abdülaziz'in oğullarından biri sarhoşken İngiliz diplomatlardan birini öldürmesi ardından alkol ülkede yasaklanmıştı.
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